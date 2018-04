Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bo Luki Dončiću pred verjetnim odhodom na nabor Lige NBA uspel veliki met in uvrstitev na zaključni turnir Evrolige? Foto: EPA Sorodne novice Žalgiris tudi z Udrihovo pomočjo naredil odločilno razliko Dodaj v

Evroliga v košarki: Real (M) - Panathinaikos

CSKA v Beograd po tesni zmagi v gosteh pri Himkiju

27. april 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 21:25

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala in Panathinaikosa se od 21.00 merijo na četrti tekmi četrtfinala Evrolige. Real vodi z 2:1 v zmagah.

Španski velikan se lahko z današnjo zmago pridruži Žalgirisu, Fenerbahčeju in CSKA-ju med udeleženci zaključnega turnirja četverice Evrolige v Beogradu.

Himki izničil 17 točk zaostanka

Košarkarji CSKA-ja so s 3:1 v zmagah izločili Himki, potem ko so na četrti tekmi v gosteh slavili z 88:89. CSKA je že ob polčasu vodil s 44:57, v tretji četrtini pa po drugi trojki Sergia Rodrigueza vodili že za 17 točk (52:69). A gostitelji so na krilih junaške predstave prvega strelca Alekseja Šveda (36 točk) uprizorili neverjeten povratek in po osmi trojki Šveda minuto pred koncem povedli s 87:85.

Glavni CSKA-jev junak Cory Higgins

Rodriguez je s prostih metov izid poravnal, na drugi strani je Anthony Gill zadel le en prosti met, v zadnjem napadu CSKA-ja pa je bil 5 sekund pred koncem uspešen Cory Higgins in postavil končni izid. Gostitelji v zadnjih sekundah preko Sergeja Monje niso bili uspešni. Higgins je bil z 20 točkami tudi glavni junak pri gostih, ki so ponovno zaigrali brez dveh nosilcev igre Nanda De Coloja in Kyla Hinesa.

Četrtfinale, četrte tekme:

Himki Moskva - CSKA MOSKVA (v zmagah 1:3)

88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)

Šved 36 (3/5 za dve, 8/12 za tri), 6 podaj in 5 skokov, Anderson 10, Marković 9, Monia 8, Gill 7, Jenkins in Robinson po 5, Honeycutt 3, Vjalcev 2; Higgins 20, Voroncevič 15, Rodriguez 14, Antonov 13, Clyburn 12, Westermann 6, Hunter 5, Kurbanov 4.

Danes ob 21.00:

REAL MADRID - PANATHINAIKOS (2:1)

-:- (19:14, -:-, -:-, -:-)



Že odigrano:

ŽALGIRIS - Olympiacos (3:1)

101:91 (23:22, 28:15, 27:19, 23:35)

Baskonia - FENERBAHČE (1:3)

83:92 (18:24, 13:23, 30:24, 21:20)

Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

