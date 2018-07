Evropska liga, 2. predkrog: Rudar Velenje - FCSB 0:2

Prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige

26. julij 2018 ob 17:30,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 18:46

Velenje - MMC RTV SLO

Ob 17.30 se je na stadionu Ob jezeru začela prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige. Rudar Velenje gosti FCSB.

Gre za slovitega tekmeca iz Bukarešte, ki je v sezoni 1985/86 osvojil tudi naslov evropskega prvaka, ko je v finalu po izvajanju 11-metrovk premagal Barcelono (2:0).

Vendar pa se zasedba iz Romunije ne sme ponašati z naslovom evropskega prvaka, niti s pravim imenom Steaua Bukarešta zaradi številnih izgubljenih tožb.

Če bi knapom uspel podvig, jih v naslednjem krogu kvalifikacij čaka bodisi Hajduk Split ali pa Slavia iz Sofije.

Man hitro kaznoval zaspane 'knape'

Velenjčani obračuna proti romunskemu prvoligašu iz Bukarešte niso začeli najbolje, že po petih minutah so se znašli v zaostanku. Juniorja Moraisa domači branilec Robert Pušaver ni pokril najbolje, 32-letni brazilski veteran je z leve strani na drugo vratnico poslal natančen predložek, ki ga je z glavo v zadetek spremenil Dennis Man. 0:1. Gostitelji so se po slabem začetku vendarle hitro pobrali in nekajkrat tudi nevarno zapretili. Najnevarnejši je bil napadalec Dominik Radić, ki je v 24. minuti za las zgrešil žogo, deset minut pozneje pa je z glavo meril natančno, a je njegov strel vratar Cristian Balgradean ubranil.

V končnici prvega polčasa, natančneje v 40. minuti, je Rudar zdrvel v protinapad, v ključnem trenutku je zaključno podajo blokiral Bogdan Planić.

Evropska liga, 2. predkrog, prva tekma

Danes ob 17.30:

RUDAR VELNEJE - STEAUA (ROM) 0:2 (0:1)

Man 4., Teixeira 74.

Rudar Velenje: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Pišek, Muić, Parfitt-Williams, Trifković, Bolha, Tučić, Radić.

Steaua: Balgradean, Benzar, Planić, Momčilović, Morais, Pintilii, Qaka, Man, Morutan, Teixeira, Gnohere.

Sodnik: Hüseyin Göcek (Turčija)

M. L.