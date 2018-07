Evropska liga, 2. predkrog: Ufa - Domžale 0:0

Prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige

26. julij 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 17:05

Ufa - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se je v Rusiji začela prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige. Domžale gostujejo pri Ufi, za katero igra tudi slovenski reprezentančni branilec Bojan Jokić.

Domžalčani so se na težko gostovanje odpravili v torek, iz Zagreba so najprej poleteli v Moskvo, nato pa jih je čakal še dveurni let v Ufo.

“Pred nami je nova izjemna izkušnja, proti zelo kakovostnemu nasprotniku iz močne ruske lige. Imamo svoje želje in ambicije, prepričan sem, da bodo fantje srečanje odigrali po najboljših močeh," je pred tekmo povedal trener Domžalčanov Simon Rožman.

Zmagovalec dvoboja bo 3. predkrogu igral z boljšim iz dvoboja med budimpeštanskim Honvedom in luksemburško ekipo Progres Niederkorn.

Domžale v prvem delu boljši nasprotnik

Domžalčani so tekmo dobro začeli, hitro so pritisnili na vrata gostiteljev, domači branilci so bili ves čas pod pritiskom, v 12. minuti so morali blokirati strel Senijada Ibričića, že nekaj minut pozneje je z razdalje nevarno sprožil še Adam Gnezda Čerin in za las zgrešil okvir vrat Aleksandra Belenova. Gostitelji so bili nekoliko nevarnejši šele v zaključku prvega polčasa, ko so pretili z vseh strani, a je bila domžalska obramba, na čelu z opreznim vratarjem Dejanom Milićem, kos vsem ruskim poskusom. Še najbolj vroče je bilo v tretji minuti dodatka prvega polčasa, ko je po predložku Bojana Jokića z leve strani Jemal Tabidze nevarno sprožil proti vratom, na golovi črti mu je veselje preprečil Tilen Klemenčič.

Evropska liga, 2. predkrog, prva tekma

Danes ob 16.00:

UFA (RUS) - DOMŽALE 0:0 (0:0)

Ufa: Belenov, Živogljadov, Nedelcearu, Tumasjan, Tabidze, Jokić, Paurević, Obljakov, Šalatić, Igboun, Krotov.

Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi, Gnezda Čerin, Ibričić, Kirm, Bizjak.

Sodnik: Donatas Rumčas (Litva)

M. L.