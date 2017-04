Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Navijači Lyona so preplavili zelenici, da bi ušli vsem mogočim predmetom, ki so leteli iz sektorja turških navijačev. Foto: Reuters Jose Mourinho je že osvojil ligaški pokal v prvi sezoni na klopi rdečih vragov. Veliki cilj je zmaga v Evropski ligi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: Anderlecht - Man. United 0:1; kaos v Lyonu

Ajax gosti Schalke

13. april 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 21:42

Bruselj - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi četrtfinala Evropske lige nogometaši Manchester United gostujejo v Bruslju. Rdeči vragi želijo rešiti sezono z zmago v tem tekmovanju.

Kapetan Wayne Rooney ni potoval v Belgijo zaradi bolečin v gležnju. Pri Anderlechtu je sijajni napadalec Lukasz Teodorczyk le na klopi, saj ima bolečine v ramenu. V letošnji sezoni je dosegel že 20 golov v belgijskem prvenstvu in pet v Evropski ligi.

Zelo zanimiva je tudi tekma med Ajaxom in Schalkejem. Ekipa iz Gelsenkirchna je usmerila vse misli k temu tekmovanju, saj je v Bundesligi močno razočarala. Schalke je pred 20 leti zmagal v Pokalu Uefa.

Neredi v Lyonu

V Lyonu so turški navijači, ki so na tribunah v velikem številu, s pirotehniko in stoli obmetavati francoske navijače. Navijači Lyona so se spustili na zelenico, da bi pobegnili. Začetek tekme je preložen.

Četrtfinale, prve tekme, danes ob 21.05:

ANDERLECHT - MANCHESTER UNITED 0:1 (-:-)

Mhitarjan 37.

Anderlecht: Martinez, Appiah, Kara Mbodji, Nuytinck, Obradović, Tielemans, Dendoncker, Bruno, Stanciu, Acheampong, Thelin.

Manchester United: Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Darmian, Carrick, Pogba, Lingard, Mhitarjan, Rashford, Ibrahimović.

Sodnik: dr. Felix Brych (Nemčija)





CELTA VIGO - GENK 3:1 (-:-)

Sisto 15., Iago Aspas 18., Guidetti 38.; Boetius 11.

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny Castro, Wass, Radoja, Hernandez, Iago Aspas, Guidetti, Sisto.

Genk: Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Pozuelo, Malinovski, Berge, Samatta, Trossard, Boetius.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)



AJAX - SCHALKE 1:0 (-:-)

Klaassen 23./11-m

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, Viergever, Sinkgraven, Klaassen, van de Beek, Ziyech, Kluivert, B. Traore, Younes.

Schalke: Fährmann, Kehrer, Höwedes, Nastasić, Kolašinac, Goretzka, Bentaleb, Schöpf, Meyer, Caligiuri, Burgstaller.

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)



Preloženo zaradi neredov na tribunah:

LYON - BEŠIKTAŠ

Lyon: Lopes, Rafael da Silva, Mammana, Diakhaby, Morel, Tousart, Tolisso, Ghezzal, Fekir, Valbuena, Lacazette.

Bešiktaš: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrović, Marcelo, Tošić, Özyakup, Hutchinson, Babel, Talisca, Adriano, Tosun.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratne tekme bodo v četrtek, 20. aprila, ob 21.05.

A. G.