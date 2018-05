Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Diego Costa je tik pred odmorom zatresel mrežo topničarjev. Foto: Reuters Dodaj v

Evropska liga: Atletico v finalu, Salzburg - Marseille 2:0 (podaljšek)

Finale bo 16. maja v Lyonu

3. maj 2018 ob 21:05,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 22:58

Madrid,Salzburg - MMC RTV SLO

V polfinalu Evropske lige sta na sporedu povratni tekmi. Atletico na stadionu Wanda Metropolitano lovi finale proti Arsenalu. Prva tekma se je končala z 1:1.

Londončani so prejšnji četrtek zapravili lepo priložnost, da si priigrajo prednost. Vodili so z 1:0 in imeli kar 80 minut igralca več, saj je bil izključen Šime Vrsaljko. Odlični Jan Oblak je preprečil višje vodstvo Arsenala, po protinapadu pa je v 82. minuti zadel Antoine Griezmann.

Salzburg je pred zahtevno nalogo, saj je Marseille prvo tekmo dobil z 2:0. Vodilna ekipa avstrijskega prvenstva je doma močna, napolnila je že mrežo Lazia.

Polfinale, povratni tekmi:

SALZBURG - MARSEILLE 2:0 (0:0) 0:2

Haidara 53., Sarr 65./ag



Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Čaleta-Car, Ulmer, Haidara, Schlager, Samassekou, Berisha, Dabbur, Gulbrandsen (69./Hwang).

Marseille: Pele, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Lopez (66./Zambo), Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain.

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)



ATLETICO MADRID - Arsenal 1:0 (1:0) 1:1

Diego Costa 45.

Atletico: Oblak, Thomas Teye, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Saul Niguez, Gabi, Vitolo (74./Correa), Koke, Diego Costa, Griezmann.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny (12./Chambers), Monreal, Xhaka, Ramsey, Wilshere (68./Mhitarjan), Welbeck, Özil, Lacazette.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 16. maja v Lyonu.

A. G.