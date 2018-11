Benjamin Verbič je bil mož odločitve na Astana Areni. Foto: Reuters Unai Emery je bil v Kijevu sproščen, saj so si topničarji že zagotovili šestnajstino finala. Foto: Reuters Sorodne novice Verbič z glavo načel mrežo Rennesa, Dinamo bo prezimil v Evropi Dodaj v

Evropska liga: Chelsea - PAOK 3:0

Verbič odločil v Astani in zagotovil kijevskemu Dinamu prvo mesto

29. november 2018 ob 18:55,

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 22:20

London - MMC RTV SLO

V Evropski ligi je na sporedu predzadnji krog skupinskega dela. Na Stamford Bridgeu se merita Chelsea in PAOK. Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Benjamin Verbič je zagotovil kijevskemu Dinamu zmago v Astani (0:1).

V obračunu za prvo mesto v skupini K je odločitev padla v 29. minuti, ko je Viktor Cigankov mojstrsko zaposlil Verbiča s peto. Slovenski reprezentant je z natančnim diagonalnim strelom z desno nogo zatresel mrežo z desetih metrov.

Zenit prvi v skupini C

Napredovanje si je v skupini C priigral tudi Miha Mevlja z Zenitom, ki je z 1:0 premagal Köbenhavn. Odločilni zadetek je dosegel Robert Mak po uri igre. Sodil je mariborski delivec pravice Slavko Vinčić. Mevlja je igral vso tekmo.

Stojanović stresel okvir vrat

Zagrebški Dinamo, ki je bil med najboljših 32 že po štirih krogih, je ostal neporažen. Fenerbahče je imel več priložnist, a sta mreži mirovali. Stojanović je igral vso tekmo, ob koncu tekme pa tudi zatresel okvir vrat.

Leipzig blizu izpada

V skupini B je Salzburg premagal Leipzig z 1:0. Nemški rdeči biki so v zelo težkem položaju pred zadnjim krogom. Kevin Kampl ni bil v kadru zaradi poškododbe gleženja in tudi ni igral na zadnji tekmi Bundeslige v Wolfsburgu. V zadnjem krogu mora Leizig doma premagati odpisani Rosnborg in upati na zmago Salzburga v Glasgowu.

Gladka zmaga topničarjev v Kijevu

Uefa zaradi varnosti prestavila tekmo med Vorsklo in Arsenalom v Kijev. Potem ko so v Ukrajini zaradi nedavnega vojaškega incidenta z Rusijo uvedli vojno stanje v desetih regijah – Poltava in Kijev sicer ne spadata med ta območja –, se je Uefa lotila reševanja današnje tekme. Na olimpijske sdtadionu so topničarji vse opravili že do odmora (0:3) in potrdili prvo mesto v skupini E.

5. KROG,



Skupina A:

BAYER LEVERKUSEN - LUDOGOREC 1:1 (0:0)

Weiser 85.; Marcelinho 69.

ZÜRICH - AEK LARNAKA 1:2 (0:1)

Khelifi 74.; GHiannou 38., Tričkovski 85.

Vrstni red: Bayer Leverkusen 10, Zürich 9, AEK Larnaka 5, Ludogorec 3 točke.





Skupina B:

RB SALZBURG - RB LEIPZIG 1:0 (0:0)

Gulbrandsen 74.

RB Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Pongračić, Ulmer, Junuzović, Samassekou, Schlager, Wolf (87./Daka), Dabbur (92./Prevljak), Gulbrandsen (76./Minamino).

RB Leipzig: Mvogo, Mukiele (70./Klostermann), Orban, Upamecano, Saracchi (78./Halstenberg), Ilsanker, Laimer, Bruma, Matheus Cunha, Augustin (62./Poulsen), Werner.

Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)



ROSENBORG - CELTIC 0:1 (0:1)

Sinclair 42.



Vrstni red: Salzburg 15, Celtic 9, Leipzig 6, Rosenborg 0 točk.

Skupina C:

ZENIT - KÖBENHAVN 1:0 (0:0)

Mak 59.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.

BORDEAUX - SLAVIA PRAGA 2:0 (0:0)

De Preville 49., Kounde 95.

Vrstni red: Zenit 11, Slavia Praga 7, Köbenhavn 5, Bordeaux 4 točke.



Skupina D:

FENERBAHČE - DINAMO ZAGREB 0:0

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.



ANDERLECHT - SPARTAK TRNAVA 0:0



Vrstni red: Dinamo Zagreb 13, Fenerbahče 8, Spartak Trnava 4, Anderlecht 2 točki.

Skupina E:

QARABAG - SPORTING LIZBONA 1:6 (1:3)

Zoubir 14.; Dost 5./11-m, Fernandes 20., 75., Nani 33., Diaby 65., 82.

VORSKLA POLTAVA - ARSENAL 0:3 (0:3)

Smith Rowe 11., Ramsey 27./11-m, Willock 41.



Vrstni red: Arsenal 13, Sporting 10, Vorskla Poltava in Qarabag po 3 točke.





Skupina F:

MILAN - DUDELANGE 5:2 (1:1)

Cutrone 21., Stelvio 66./ag, Calhanoglu 70., Schnell 78./ag, Borini 81.; Stolz 39., Turpel 49.

BETIS - OLYMPIACOS 1:0 (1:0)

Canales 39.

Sergio Leon je v 39. minuti zapravil 11-m.

Vrstni red: Betis 11, Milan 10, Olympiacos 7, Dudelange 0 točk.

Skupina G:

SPARTAK MOSKVA - RAPID DUNAJ 1:2 (1:0)

Ze Luis 20.; Muldur 80., Schobesberger 91.

RANGERS - VILLARREAL



Vrstni red: Rapid 7, Villarreal 6, Rangers in Spartak po 5 točk.



Skupina H:

EINTRACHT - MARSEILLE



APOLLON LIMASOL - LAZIO



Vrstni red: Eintracht 12, Lazio 9, Apollon in Marseille po 1 točka.

Skupina I:

MALMÖ - GENK



SARPSBORG - BEŠIKTAŠ



Vrstni red: Genk 7, Sarpsborg in Malmö po 5, Bešiktaš 4 točke.



Skupina J:

STANDARD LIEGE - SEVILLA

KRASNODAR - AKHISAR 2:1 (0:1)

Gazinski 49., Ari 57.; Serginho 24.



Vrstni red: Krasnodar 12, Sevilla po 9, Standard 6, Akhisar 0 točk.

Skupina K:

JABLONEC - RENNES



ASTANA - DINAMO KIJEV 0:1 (0:1)

Verbič 29.

Verbič je igral do 76. minute.



Vrstni red: Dinamo Kijev 11, Astana 8, Rennes 3, Jablonec 2 točki.

Skupina L:

CHELSEA - PAOK 3:0 (2:0)

Giroud 27., 37., Hudson Odoi 60.

RK: Hačeridi 7./PAOK

Chelsea: Kepa, Zappacosta (63./Ampadu), Cahill, Christensen, Emerson, Barkley, Fabregas, Loftus-Cheek, Pedro, Giroud, Hudson-Odoi.

PAOK: Paschalakis, Matos, Hačeridi, Crespo, Vieirinha, Mauricio, Wernbloom, Leo Jaba, Šakov, El Kaddouri, Prijović (46./Warda).

Sodnik: Kristo Tohver (Estonija)

BATE BORISOV - VIDI 2:0 (1:0)

Signevič 22., Ivanić 85.



Vrstni red: Chelsea 12, Vidi in Bate Borisov po 6, PAOK 3 točke.

A. G.