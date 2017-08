Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 42 glasov Ocenite to novico! Amedej Vetrih je v 12. minuti kronal odličen domžalski začetek. Foto: Žiga Živulović ml./Bobo Domžale so imele v prvi četrtini tekme še nekaj lepih priložnosti. V 15. minuti je Ivan Firer v kazenskem prostoru močno udaril po žogi in le odličnemu posredovanju vratarja Mandanda se lahko Marseille zahvali, da ni bilo 2:0. Foto: Žiga Živulović ml./Bobo Na stoženskem štadionu je tudi približno 500 navijačev Marseilla. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Repas se bo preizkusil na francoskih zelenicah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: Domžale - Marseille 1:1

Na stožiških tribunah približno 10 tisoč gledalcev

17. avgust 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 17. avgust 2017 ob 22:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal v zadnjem predkrogu Evropske lige gostijo Marseille. Prvi polčas so odigrali izjemno in so vodili z 1:0.

Dvoboj se je začel ob 20.45, trenutno spremljamo drugi polčas. Izid je 1:1, gostje so izenačili (Morgan Sanson) v 63. minuti.

Glede na videno bi bilo lahko vodstvo Domžal po 45 minutah tudi višje. V strelih na gol je bilo 6:4, a slovenski podprvaki so bili konkretnejši. Edini zadetek je padel v 12. minuti, zadel je Amedej Vetrih. Senijad Ibričić je izvedel prosti strel, Ivan Firer pa je žogo podaljšal do Vetriha, ki jo je z nekaj metrov spretno potisnil v mrežo.

Zlasti v prvih 20 minutah so Domžale igrale sijajno (ob Firerju sta blestela tudi Matija Širok in izkušeni vezist Senijad Ibričić) in si priigrale še nekaj priložnosti. Marseille je nato umiril igro, a po dobre pol ure igre so Domžale spet zagrozile. Po podaji Firerja je Jan Repas "obrnil" Gregoryja Sertica, ne pa tudi vratarja Steva Mandanda.

Marseille je dvakrat ogrozil domžalska vrata, Florian Thauvin je streljal od daleč, a je Dejan Milič poskus ubranil, malo pred polčasom pa je po podaji Morgana Sansona Thauvin s prve poskusil z dvanajstih metrov, a preveč naravnost, da bi lahko presenetil Milića.

Kulisa je izjemna, saj je na tribunah približno 10 tisoč gledalcev, od tega 500 navijačev Marseilla.

Evropski prvaki iz leta 1993 so prišli v Slovenijo brez svojega prvega zvezdnika Dimitrija Payeta, ki je izpustil tudi lansko tekmo v Stožicah, ko so Domžalčani igrali z West Hamom. Marseille je po letih krize z novim lastnikom postavil nove temelje kluba, tako da ima letos visoke cilje tudi v Evropi.

Povratna tekma bo 24. avgusta.

EVROPSKA LIGA, 4. predkrog, prva tekma

Danes ob 20.45 (Stožice):

DOMŽALE - MARSEILLE 1:1 (1:0)

Vetrih 12.



Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Blažič, Balkovec, Husmani, Bizjak, Vetrih, Ibričić, Repas, Firer.



Marseille: Mandanda, Evra, Sertic, Rami, Sakai, Lopez, Luiz Gustavo, Sanson, Ocampos, Germain, Thauvin.



Sodnik: Bobby Madden (Škotska)



Povratna tekma bo 24. avgusta ob 20.45.



Preostale tekme:

UTRECHT - ZENIT 1:0 (0:0)

Labyad 77.

DINAMO ZAGREB - SKENDERBEU (ALB) 1:1 (0:1)

Henriquez 95.; Latifi 37.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

BATE BORISOV - OLEKSANDRIJA (UKR) 1:1 (0:0)

APOLLON LIMASSOL - MIDTJYLLAND 3:2 (1:1)

KRASNODAR - CRVENA ZVEZDA 3:2 (1:0)

Ignatjev 20., Claesson 46., Petrov 66.; Pešić 71.

HAFNARFJÖRDUR - BRAGA 1:2 (1:0)



PAOK SOLUN - ÖSTERSUND 3:1 (1:1)



VARDAR - FENERBAHČE 2:0 (1:0)

Barseghjan 20., Topal 92./avtogol



Ob 20.15:

VIKTORIA PLZEN - AEK LARNAKA

Ob 20.30:

LUDOGOREC - SÜDUVA (LIT)

ALTACH (AVT) - MACCABI TEL AVIV

PANATHINAIKOS - ATHLETIC BILBAO

Ob 20.45:

LEGIA VARŠAVA - ŠERIF TIRASPOL

AJAX AMSTERDAM - ROSENBORG

VIITORUL CONSTANTA - SALZBURG

CLUB BRUGGE - AEK ATENE

OSIJEK - AUSTRIA DUNAJ

MILAN - SHKENDIJA (MAK)

Ob 21.00:

PARTIZAN BEOGRAD - VIDEOTON

Ob 21.05:

EVERTON - HAJDUK SPLIT

Ob 21.30:

MARITIMO - DINAMO KIJEV

T. O.