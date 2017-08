Evropska liga: Domžale - Marseille (postavi)

Na stožiških tribunah več kot 10.000 gledalcev

17. avgust 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 17. avgust 2017 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub dopustom bo kulisa na nocojšnji tekmi zadnjega predkroga Evropske lige med Domžalami in Marseillom izjemna, saj bo na tribunah v Stožicah več kot 10.000 gledalcev.

Iz domžalskega kluba so v sredo pozno popoldne sporočili, da so prodali rekordnih 8.459 vstopnic za domačo tekmo. Ne gre dvomiti, da bo številka na največjem slovenskem stadionu nocoj petmestna.

Evropski prvaki iz leta 1993 so prišli v Slovenijo brez svojega prvega zvezdnika Dimitrija Payeta, ki je izpustil tudi lansko tekmo v Stožicah, ko so Domžalčani igrali z West Hamom. Marseille je po letih krize z novim lastnikom postavil nove temelje kluba, tako da ima letos visoke cilje tudi v Evropi.

Trener Rudi Garcia se je dobro pripravil na Domžalčane, kar je dokazal tudi na novinarski konferenci, ko je vprašal zbrane, če številka deset Jan Repas res odhaja v Francijo. Zadovoljen z odgovorom je analiziral nasprotnika. "Ogledali smo si dve ali tri tekme Domžal in tudi nekaj povzetkov z drugih tekem. Vemo, da so na dvanajstih tekmah vsaj desetkrat uporabili obrambo s štirimi obrambnimi igralci. Dvakrat ali trikrat so igrali celo s tremi ali petimi obrambnimi igralci. To vemo in pripravljeni smo na kakršno koli obrambno taktiko," je povedal Garcia.

Trener Domžal Simon Rožman se je kot vedno temeljito pripravil na nasprotnika (več v videonovici ob strani). Tekmo Marseilla si je ogledal tudi v soboto v Nantesu. Francozi imajo po dveh krogih prvenstva 100-odstoten izkupiček z gol razliko 4:0. Marseille, ekipa vredna 160 milijonov evrov, je absolutni favorit. "O ekipi Marseilla ni treba izgubljati besed, nedvomno so ob boku najboljšim dvajsetim ekipam v Evropi. Premorejo izredne posameznike, tudi kolektivno so izjemno dobro organizirani. Na tekmo bomo maksimalno pripravljeni. Vsi skupaj se veselimo tega spektakla, zavedamo se lastne kakovosti, predvsem pa srčnosti in želje, ki ju premoremo. Pričakujemo polne Stožice, fantje si zaslužijo podporo, saj so v zadnjem obdobju naredili nekaj res fantastičnih stvari," je povedal Rožman.

Večjih težav s poškodbami v Domžalah nimajo. Vprašljiv je le nastop Gabra Dobrovoljca. Pri gostih bo poleg Payeta manjkal tudi kamerunski napadalec Clinton N'Jie.

EVROPSKA LIGA

4. predkrog, prva tekma



Danes ob 20.45 (Stožice):

DOMŽALE - MARSEILLE



Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Blažič, Balkovec, Husmani, Bizjak, Vetrih, Ibričić, Repas, Firer.



Marseille: Mandanda, Evra, Sertic, Rami, Sakai, Lopez, Luiz Gustavo, Sanson, Ocampos, Germain, Thauvin.



Sodnik: Bobby Madden (Škotska)



Povratna tekma bo 24. avgusta ob 20.45.



Preostale tekme:

UTRECHT - ZENIT 1:0 (0:0)

Labyad 77.

Ob 19.00:

DINAMO ZAGREB - SKENDERBEU (ALB)

(Stojanović)

BATE BORISOV - OLEKSANDRIJA (UKR)

APOLLON LIMASSOL - MIDTJYLLAND

KRASNODAR - CRVENA ZVEZDA

Ob 19.45:

HAFNARFJÖRDUR - BRAGA

Ob 20.00:

PAOK SOLUN - ÖSTERSUND

VARDAR - FENERBAČE

Ob 20.15:

VIKTORIA PLZEN - AEK LARNAKA

Ob 20.30:

LUDOGOREC - SÜDUVA (LIT)

ALTACH (AVT) - MACCABI TEL AVIV

PANATHINAIKOS - ATHLETIC BILBAO

Ob 20.45:

LEGIA VARŠAVA - ŠERIF TIRASPOL

AJAX AMSTERDAM - ROSENBORG

VIITORUL CONSTANTA - SALZBURG

CLUB BRUGGE - AEK ATENE

OSIJEK - AUSTRIA DUNAJ

MILAN - SHKENDIJA (MAK)

Ob 21.00:

PARTIZAN BEOGRAD - VIDEOTON

Ob 21.05:

EVERTON - HAJDUK SPLIT

Ob 21.30:

MARITIMO - DINAMO KIJEV

R. K.