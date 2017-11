Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Stöger in Arsene Wenger sta se pozdravila pred začetkom tekme na stadionu Rhein Energie. Foto: Reuters Dodaj v

Evropska liga: Köln - Arsenal 0:0

Verbič zadel v Moskvi

23. november 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 23. november 2017 ob 19:36

Köln,Atene - MMC RTV SLO

V 5. krogu Evropske lige nogometaši Kölna gostijo Arsenal. Gostitelji nujno potrebujejo zmago, topničarji pa želijo potrditi prvo mesto v skupini H.

Kozlički so na zadnjem mestu v Bundesligi, kjer še nimajo zmage. Trener Peter Stöger ima še vedno podporo vodstva kluba. V Evropski ligi so v prejšnjem krogu ugnali Bate s 5:2 in ostajajo v igri za napredovanje. Kapetan Dominic Maroh je v začetni postavi. Tudi Arsene Wenger je pripeljal močno zasedbo.

Rijeka pot iz krize išče v Atenah. Le zmaga nad AEK-om jih še obdrži v boju za napredovanje v šestnajstino finala. Milan bo gostil dunajsko Austrio.

5. krog, danes ob 21.05, skupina A:

MACCABI TEL AVIV - SLAVIA PRAGA



ASTANA - VILLARREAL 2:3 (1:1)

Kabananga 22., Twumasi 88.; Raba 39., Bakambu 65., 83.

Skupina B:

PARTIZAN - YOUNG BOYS



SKENDERBEU - DINAMO KIJEV

Skupina C:

BRAGA - HOFFENHEIM



LUDOGOREC - ISTANBUL BASAKSEHIR

Skupina D:

MILAN - AUSTRIA DUNAJ



AEK ATENE - RIJEKA

Skupina E:

LYON - APOLLON LIMASSOL



EVERTON - ATALANTA

Skupina F:

ŠERIF TIRASPOL - ZLIN



Ob 19.00:

LOKOMOTIVA MOSKVA - KÖBENHAVN 1:1 (-:-)

Farfan 17.; Verbič 30.

Verbič (Köbenhavn) je začel tekmo.

Danes ob 19.00, skupina G:

VIKTORIA PLZEN - STEAUA BUKAREŠTA



LUGANO - HAPOEL BER ŠEVA

Skupina H:

KÖLN - ARSENAL 0:0 (-:-)

Köln: Horn, Sörensen, Maroh, Jorge Mere, Klünter, Özcan, Jojić, Horn, Cordoba, Osako, Guirassy.

Arsenal: Ospina, Debuchy, Mertesacker, Holding, Elneny, Coquelin, Maitland-Niles, Chambers, Wilshere, Welbeck, Giroud.

Sodnik: Vladislav Bezborodov (Rusija)



BATE BORISOV - CRVENA ZVEZDA

Skupina I:

SALZBURG - VITORIA GUIMARAES



KONYASPOR - MARSEILLE

Skupina J:

ATHLETIC BILBAO - HERTHA BERLIN



ÖSTERSUND - ZORJA LUGANSK

Skupina K:

LAZIO - VITESSE



NICE - ZULTE WAREGEM

Skupina L:

ZENIT ST. PETERBURG - VARDAR



ROSENBORG - REAL SOCIEDAD

