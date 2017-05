Manchester zdržal napade Celte, Lyonu gol zmanjkal za preobrat

Guidetti zapravil priložnost za finale Celte

11. maj 2017 ob 20:18,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 23:41

Lyon; Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda in Ajaxa so po dramatičnih končnicah na drugih tekmah polfinala Evropske lige zadržali prednost in se prebili v finale, ki bo 24. maja v Stockholmu.

Rdeči vragi so v Vigu Celto ugnali z 1:0, na povratni tekmi na Old Traffordu pa so komaj zadržali prednost. Povratna tekma se je končala z 1:1, gostje iz Galicije pa so imeli kar nekaj lepih priložnosti, tik ob izteku pa je imel vstopnico za švedsko prestolnico 'na nogi' John Guidetti. Rdeči vragi tako ostajajo v igri za edino večjo manjkajočo lovoriko v vitrini Old Trafforda.

Celta je v uvodnih minutah pritisnila. Najnevarneje je bilo v četrti minuti, ko je po desni strani pobegnil Iago Aspas po desni, nato pa ob Daleyu Blindu prišel do strela, a je Sergio Romero uspešno posredoval. Kljub napadalni igri pa se je najprej zatresla gostujoča mreža. V 17. minuti so rdeči vragi izpeljali lepo akcijo, ki jo je povsem na levi začel Henrih Mhitarjan. Nato je žoga prišla do Marcusa Rashforda. Nadarjeni napadalec, ki je s prostim strelom odločil prvi medsebojni dvoboj, je poslal natančen predložek proti Marouanu Fellainiju, ki je ob Pablu Hernandezu prišel do strela z glavoin žogo ob vratnici poslal za hrbet Sergia Alvareza. Celta je imela veliko priložnost ob koncu polčasa, ko je Daniel Wass z glavo iz ugodnega položaja meril mimo vrat.

Guidetti nespretno reagiral ob veliki priložnosti

Takoj po prihodu iz garderobe so nogometaši iz Galicije znova napadli in hitro je bilo vroče pred domačimi vrati. Nevarno je z desne podal Hugo Mallo, a je pred Guidettijem pravočasno posredoval Romero. V 49. minuti je z roba kazenskega prostora silovito sprožil Mhitarjan, Alvarez pa je žogo odbil. Deset minut kasneje je bil Guidetti nenatančen, na drugi strani pa je nekaj minut zatem Rashfordov poskus zaustavil Alvarez.

Napadalna igra se je Celti obrestovala v 85. minuti, ko je predložek v kazenski prostor poslal rezervist Theo Bongonda, z glavo pa je žogo v mrežo poslal Facundo Roncaglia. Tik zatem je Argentinec moral zapustiti zelenico. Najprej je Eric Bailly udaril Guidettija, takoj je pritekel strelec izenačujočega zadetka in udaril branilca Manchestra, Ovidiu Hategan pa je obema pokazal predčasno pot v garderobo. Gostje so vse sile usmerili v napad, največjo priložnost pa so imeli tik ob izteku šestminutnega dodatka. Po dolgi žogi v kazenski prosto so s hitrimi podajami kombinacijo izpeljali Pablo Hernandez, Gustavo Cabral in Claude Beauvue, ki je podal pred vrata, kjer pa je bil Guidetti nespreten. Švedski napadalec ni uspel zadeti žoge, ki bi jo lahko poslal v prazno mrežo.

Ajax komaj zadržal prednost iz Amsterdama

Lyon je sploh prvič do zdaj premagal Ajax (3:1), a je francoski klub vseeno izpadel. Za preobrat je zmanjkal en gol. Ajax je velik korak k finalu napravil že na domači zelenici. V nizozemski prestolnici je slavil s 4:1. Toda na povratni tekmi je bilo kljub dobremu začetku Amsterdamčanov zelo vroče. Gostje, ki so po 15 minutah imeli dve lepi priložnost, a sta bila Amin Younes in Hakim Ziyech neuspešna, so povedli v 27. minuti, ko je lepo v prostor podal Younes. Po levi strani je proti vratom stekel Kasper Dolberg, nato pa žogo prek Antonyja Lopesa "spodkopal" v mrežo.

Ajax je bil po golu v odličnem položaju, toda zaključek polčasa je minil povsem v znamenju domačih nogometašev. Najprej je Alexandre Lacazette padel v kazenskem prostoru, Szymon Marciniak je hitro pokazal na belo točko, s katere je v 45. minuti Lacazette izenačil. Takoj zatem so gostitelji izpeljali novo nevarno akcijo. Nabil Fakir je z desne podal pred vrata. Žoga je šla med nogama Nicka Viergeverja, v mrežo pa jo je ob neodločnem Davinsonu Sanchezu potisnil Lacazette.

Vodstvo je dalo Lyonu krila. Silovito so francoski nogometaši pritisnili v drugem delu. Priigrali so si številne priložnosti, blizu zadetka pa je bil tudi Ajax, ko je Donny van de Beek v 78. minuti z lepim strelom zadel stičišče prečke in vratnice. Tri minute kasneje je Maciej Rybus z leve podal na drugo stran, kjer je do strela z glavo prišel Rachid Ghezzal, žoga pa se je od Viergeverja odbila v mrežo. Viergever je bil nato zaradi drugega rumenega kartona izključen. Lyon je imel še nekaj priložnosti. V 88. minuti je na primer Maxwel Cornet meril tik ob vratnici, a je izid ostal nespremenjen.

Evropska liga, polfinale:

MANCHESTER UNITED - Celta Vigo 1:1 (1:0) 1:0

75.000; Fellaini 17.; Roncaglia 86.

RK: Baily 88.; Roncaglia 88.

Manchester United: Romero, Valencia, Bailly , Blind , Darmian, Herrera , Fellaini , Pogba, Mhitarjan ( 78./Carrick), Lingard ( 86./Rooney), Rashford ( 90./Smalling).

Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Roncaglia , Cabral , Johny, Radoja ( 68./Bongonda), Hernandez, Wass ( 46./Jozabed), Sisto ( 81./Beauvue), Aspas , Guidetti.

Sodnik: Ovidiu Hategan (Romunija)

Lyon - AJAX 3:1 (2:1) 1:4

59.000; Lacazette 45./11-m, 45.+1, Ghezzal 81.; Dolberg 27.

RK: Viergever 84./Ajax

Lyon: Lopes, Rafael, N'Koulou , Diakhaby , Morel ( 75./Rybus), Tolisso , Gonalons, Valbuena ( 77./Ghezzal ), Cornet, Fekir , Lacazette .

Ajax: Onana, Veltman ( 65./Tete), Sanchez, de Ligt, Viergever , Klaassen , Ziyech, Schöne ( 59./van de Beek), Younes ( 82./Kluivert), Dolberg , Traore.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljak)



V krepkem tisku sta izida prvih tekem. Finale bo 24. maja v Stockholmu.

Tilen Jamnik