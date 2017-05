Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Marcus Rashford je v Vigu mojstrsko izvedel prosti strel. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: Manchester United - Celta; Lyon - Ajax (postave)

Finale 24. maja v Stockholmu

11. maj 2017 ob 20:18

Lyon; Manchester - MMC RTV SLO

V Evropski ligi sta na sporedu povratni tekmi polfinala. Nogometaši Manchester Uniteda doma branijo prednost proti Celti iz Viga, Ajax pa v gosteh pri Lyonu.

Amsterdamčani so velik korak k finalu v Stockholmu napravili že na domači zelenici, kjer so slavili s 4:1. Dva gola je zabil Bertrand Traore. Doslej proti Lyonu še niso izgubili. Poleg omenjene zmage so francoski klub dvakrat premagali še v Ligi prvakov, kjer so z njim še dvakrat remizirali. Doslej je osemkrat katera koli ekipa na prvi polfinalni tekmi Evropske lige dosegla vsaj štiri gole in vedno do zdaj napredovala.

Pred tednom dni sta se Manchester United in Celta iz Viga sploh prvič do zdaj pomerila v evropskih tekmovanjih. V Galiciji so rdeči vragi slavili z 1:0. S prostega strela je odločil Marcus Rashford. Angleški velikan prvič igra v polfinalu Evropske lige, naslov iz drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja pa je še edina večja manjkajoča lovorika v vitrini Old Trafforda. Tudi Celta prvič igra v polfinalu, je pa že trikrat izpadla v četrtfinalu.

Evropska liga, polfinale, danes ob 21.05:

MANCHESTER UNITED - CELTA VIGO 1:0

Manchester United: Romero, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini, Pogba, Mhitarjan, Lingard, Rashford.

Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Roncaglia, Cabral, Johny, Radoja, Diaz, Wass, Sisto, Aspas, Guidetti.

Sodnik: Ovidiu Hategan (Romunija)

LYON - AJAX 1:4

Lyon: Lopes, Rafael, N'Koulou, Diakhaby, Morel, Tolisso, Gonalons, Valbuena, Cornet, Fekir, Lacazette.

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever, Klaassen, Ziyech, Schöne, Younes, Dolberg, Traore.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljak)



V krepkem tisku sta izida prvih tekem. Finale bo 24. maja v Stockholmu.

Tilen Jamnik