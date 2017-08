Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 33 glasov Ocenite to novico! Domžalčani morajo v Franciji nujno doseči gol, če želijo razmišljati o napredovanju. Foto: Reuters Sorodne novice Domžalčani gredo v Marseille dokončat "misijo nemogoče" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: Marseille - Domžale 1:0

Domžale po "senzacijo, ki je Evropa ne pomni"

24. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 21:34

Marseille - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal na povratni tekmi 4. predkroga Evropske lige gostujejo na stadionu Velodrome v Marseillu. Prva tekma v Stožicah se je končala z remijem (1:1).

Domžalčani so začeli odločno. V 5. minuti so imeli prvo veliko priložnost, a je Blažič zgrešil žogo po podaji iz kota. Gostitelji so zapretili v 12. minuti, vendar je Lucas Ocampos z glavo streljal mimo vrat. Že v naslednji akciji je Blažič z glavo zatresel mrežo po podaji Ivana Firerja, a je bil v prepovedanem položaju.

Balkovec v vratnico, Germain v polno

V 26. minuti ej prosti strel s 25 metrov izvbedel Jure Balkovec. Žogo je poslal mimo živega zidu v vratnico, Steve Mandanda je bil že premagan. Kazen za vse neizkoriščene priložnosti je prišla dve minuti zatem, ko je Maxime Lopez z leve strani podal pred vrata, kjer je Valere Germain z glavo zatresel mrežo.

Dve minuti se je izkazal vratar Dejan Milić, s sijajno obrambo je preprečil odločitev po strelu Germaina.

EVROPSKA LIGA, 4. predkrog, povratna tekma,

Danes ob 20.45:

MARSEILLE - DOMŽALE 1:0 (1:0) 1:1

Germain 28.

Marseille: Mandanda, Evra, Rolando, Rami (26./Sertic), Sakai, Lopez, Luiz Gustavo, Sanson, Thauvin, Ocampos, Germain.



Domžale: Milić, Širok, Klemenčič, Blažič, Balkovec, Husmani, Vetrih, Ibričić, Bizjak, Repas, Firer.



Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)

Ob 18.00:

AEK LARNAKA - VIKTORIA PLZEN 1:3



Ob 18.45:

DINAMO KIJEV - MARITIMO 0:0



Ob 19.00:

ÖSTERSUND - PAOK SOLUN 1:3

ŠERIF TIRASPOL - LEGIA VARŠAVA 1:1

ZENIT - UTRECHT 0:1

OLEKSANDRIJA (UKR) - BATE BORISOV 1:1

SALZBURG - VIITORUL CONSTANTA 3:1

MACCABI TEL AVIV - ALTACH 1:0

Ob 19.30:

SÜDUVA (LIT) - LUDOGOREC 0:2

FENERBAHČE - VARDAR 0:2

Ob 20.00:

VIDEOTON - PARTIZAN BEOGRAD 0:0

SKENDERBEU (ALB) - DINAMO ZAGREB 1:1

MIDTJYLLAND - APOLLON LIMASSOL 2:3

AEK ATENE - CLUB BRUGGE 0:0

Ob 20.45:

ROSENBORG - AJAX AMSTERDAM 1:0

BRAGA - HAFNARFJÖRDUR 2:1

ATHLETIC BILBAO - PANATHINAIKOS 3:2

SHKENDIJA (MAK) - MILAN 0:6

Ob 21.00:

HAJDUK SPLIT - EVERTON 0:2

CRVENA ZVEZDA - KRASNODAR 2:3

Ob 21.05:

AUSTRIA DUNAJ - OSIJEK 2:1

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

A. G.