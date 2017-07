Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Ivan Firer začenja v napadu Domžalčanov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropska liga: Valur - Domžale 0:0

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Domžalah

13. julij 2017 ob 22:00

Reykjavik - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal se bodo na prvi tekmi drugega predkroga Evropske lige srečali z Valurjem. Srečanje bo na stadionu Hlidaredni v Reykjaviku potekalo v zelo nizkih temeraturah (11 stopnij Celzija).

Slovenski pokalni prvaki so v prvem krogu kvalifikacij izločil Floro iz Talina (2:0 in 3:2), Islandci pa so bili boljši od Ventspilsa (0:0 in 1:0).

Trener Simon Rožman napoveduje igro na zmago že na prvi tekmi, skrbi ga igrišče z umetno travo. Opozoril je, da so Islandci zelo nevarni v skoku, stavijo na dolge podaje v kazenski prostor.

Evropska liga, 2. predkrog, prva tekma, danes ob 22.00:

VALUR - DOMŽALE 0:0 (-:-)



Valur: Einarsson, Eiriksson, Sigurbjörnsson, Omarsson, Geirsson, Ingvarsson, Sigurdsson, Lydsson, Larusson, Acoff, Halldorsson.



Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Matjašič, Vetrih, Repas, Bizjak, Firer.



Sodnik: Tore Hansen (Norveška)



Povratna tekma bo v četrtek, 20. julija, ob 20.30.

A. G.