Evropska noč v Stožicah - Domžalčani izločili Freiburg

Nogometaši Domžal so v 3. predkrogu Evropske lige poskrbeli za senzacijo: v Stožicah so dobili povratno tekmo proti Freiburgu z 2:0 in se s skupnim izidom 2:1 veselijo uvrstitve v zaključni del kvalifikacij.

Domžalčani so v Evropi dobili že šest zaporednih domačih evropskih tekem, s tokratno odmevno zmago pa so izločili sedmouvrščeno ekipo Bundeslige. Pred 5.100 gledalci (vsaj 800 je bilo nemških) so poskrbeli so za eno največjih presenečenj letošnjih evropskih tekmovanj.

Varovanci Simona Rožmana so gola dosegli na začetku drugega polčasa. Zadela sta Senijad Ibričić (zaostanek s prve tekme je izničil po natančnem strelu z enajstmetrovke) in Lovro Bizjak.

Dinamičen prvi polčas

V prvem polčasu je bila igra dinamična, vseeno pa oba vratarja nista imela preveč dela, saj je proti okviru vrat letela le ena žoga (Freiburg). Domžale, ki so igrale z dvema napadalcema, so se pogumno lotile uveljavljenega tekmeca, bile so agresivne in zanesljive na sredini igrišča.

Najlepša priložnost za vodstvo se je ponudila v 20. minuti, ko je Jure Balkovec s stranskega avta zaposlil Lovra Bizjaka, ki je v kazenskem prostoru dobro obvladal žogo in jo nastavil Amedeju Vetrihu. Primorec je s 15 metrov žogo poslal mimo gola.

Tik pred polčasom je bilo vroče pred domžalskimi vrati, a je Gaber Dobrovoljc dobro posredoval.

Številni protinapadi Domžalčanov

Domžalčani so po vrnitvi na nogometno zelenico zaigrali še pogumneje v napadu, že po nekaj minutah pa so prišli do priložnosti za gol. V kazenskem prostoru je Matijo Široka s prekrškom v kazenskem prostoru zaustavil Caglar Söyüncü, ki je prejel rumeni karton, Domžalčani pa so prišli do enajstmetrovke. To je z zanesljivim strelom v spodnji desni kot uspešno izvedel Ibričić.

V 59. minuti je sledil nov šok za Freiburg. V protinapadu je Ivan Firer lepo podal Bizjaku, ki je zadel iz neposredne bližine.

Že v 68. minuti je imel Ibričić priložnost za nov gol. S 23 metrov je izvedel prosti strel, meril je v vratarjev kot, a se je z odlično obrambo izkazal vratar Freiburga Alexander Schwolow. Slednji je imel minuto pozneje veliko sreče - Dobrovoljc je po podaji iz kota zadel prečko.

Domžalčani so imeli veliko protinapadov, v 72. minuti je prav Ibričić krenil v novega, na vrhu kazenskega prostora je našel Zenija Husmanija, ki je prišel do strela, a je meril mimo vrat.

Nemci so v zadnjih napadih skušali priti do zadetka, ki bi jih rešil izpada, v napad je krenil tudi vratar, a so se gostitelji uspeli ubraniti in so zdaj le še korak oddaljeni od Evropske lige, je pa res, da na petkovem žrebu ne bodo med nosilci.

Evropska liga, 3. predkrog, povratna tekma:

DOMŽALE - Freiburg 2:0 (0:0) (prva tekma: 0:1)

5.136; Ibričić 50./11-m; Bizjak 59.

Domžale: Milić , Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Klemenčič, Širok, Husmani, Ibričić ( 90./Gnezda Cerin), Vetrih , Bizjak ( 78./Ožbolt), Firer ( 71./Žužek ).

Freiburg: Schwolow, Ignjovski ( 55./Haberer), Lienhart, Söyüncü ( 62./Kempf), Günter, Höfler , Abrashi, Stenzel , Frantz ( 85./Kleindienst), Niederlechner, Petersen.



Sodnik: Alexandre Boucaut (Belgija)

Preostali zanimivejši pari:

Odd (NOR) - DINAMO ZAGREB 0:0 1:2

RK: Olmo 86./Dinamo

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

Sparta Praga - CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:0) 0:2

Boakye 19.

VIDEOTON - Bordeaux 1:0 (1:0) 1:2

Stopira 45.

RK: Varga 69.; Sabaly 46.

Gabala (AZR) - PANATHINAIKOS 1:2 (0:0) 0:1

Moledo 52./ag; Lod 63., Cabezas 66.

FENERBAHČE - Sturm Gradec 1:1 (1:0) 2:1

Dirar 32.; Huspek 66.



HAJDUK SPLIT - Bröndby 2:0 (0:0) 0:0

Erceg 59., 63.

Sikošek je bil na klopi Bröndbyja.

OSIJEK - PSV Eindhoven 1:0 (1:0) 1:0

Bočkaj 25.



Oostende - MARSEILLE 0:0 2:4

MILAN - Craiova (ROM) 2:0 (1:0) 1:0

Bonaventura 9., Curtone 52.



ATHLETIC BILBAO - Dinamo Bukarešta 3:0 (2:0) 1:1

Raul Garcia 24., 29., Aduriz 86.



Ružomberok (SLK) - EVERTON 0:1 (0:0) 0:1

Calvert Lewin 80.



Panionios - MACCABI TEL AVIV 0:1 (0:0) 0:1

Atzili 79.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

4. predkrog, nosilci:

ZENIT ST. PETERBURG

DINAMO KIJEV

AJAX AMSTERDAM

ATHLETIC BILBAO

FENERBAČE

MILAN

VIKTORIA PLZEN

SALZBURG

CLUB BRUGGE

BRAGA

PAOK SOLUN

LUDOGOREC

KRASNODAR

BATE BORISOV

EVERTON

LEGIA VARŠAVA

MARSEILLE

DINAMO ZAGREB

MACCABI TEL AVIV

AUSTRIA DUNAJ

MIDTJYLLAND

PARTIZAN BEOGRAD

Nenosilci:

PANATHINAIKOS

MARITIMO

ROSENBORG

HAJDUK SPLIT

ŠERIF TIRASPOL

APOLLON LIMASSOL

OLEKSANDRIYA

VIDEOTON

CRVENA ZVEZDA

SKENDERBEU

UTRECHT

AEK ATENE

ALTACH

AEK LARNACA

HAFNARFJÖRDUR

VIITORUL CONSTANTA

OSIJEK

VARDAR

DOMŽALE

öSTERSUND

SHKENDIJA

SÜDUVA

Žreb bo v petek ob 13. uri v Nyonu. Prve tekme bodo 17. avgusta, povratne

pa 24. avgusta.

