Evropske prvakinje premočne za mlade Slovenke

Danska in Črna gora v četrtfinalu

30. julij 2017 ob 21:37

V zadnjem krogu prvega dela evropskega prvenstva mladink v Celju so slovenske rokometašice z 20:26 izgubile proti evropskim prvakinjam Dankam.

Slovenija je prvi del tekmovanja končala z zmago nad Portugalsko in porazoma proti Črni gori in Danski, evropski prvakinji s to generacijo izpred dveh let in svetovno podprvakinjo z lanskega prvenstva. Evropsko prvenstvo, ki bo do nedelje potekalo v Celju, bo nadaljevala v torek, ko se začenjajo boji za končno 9. mesto, Slovenke pa bodo za začetek odigrale dve tekmi proti Španiji in Srbiji v skupini I2.

Danke so v dvorani Golovec vodile celo tekmo, na igrišču pa so predvsem po zaslugi hitrih protinapadov zagospodarile že v uvodnih trenutkih in po 10 minutah vodile s 6:3. V 16. minuti je bil rezultat na semaforju 9:5, ko je trener Bojan Voglar vzel minuto odmora, a ta ni spremenila poteka igre. Danke so še naprej igrale odlično, v 25. minuti po uspešno izvedeni sedemmetrovki vodile s 14:9, ob polčasu pa 16:11.

V drugem polčasu so Danke prišle do sedmih zadetkov prednosti (21:14 v 39. minuti), kar je bila tudi najvišja razlika na tekmi. Gostiteljicam zaostanka ni uspelo znižati na manj kot pet golov, kakršna je bila razlika v 59. minuti.

"Čestitke dekletom za sijajen boj v obrambi. Pred dvema tednoma smo z Dankami igrali na pripravljalnem turnirju na Madžarskem in klonili za 16 golov. Tokrat naš zaostanek znaša šest golov, razlika v pristopu k tekmi je očitna. V napadu morda nismo bili najbolj osredotočeni, saj nismo izkoristili kar nekaj priigranih priložnosti. Morda bi rezultat lahko bil za nas še bolj ugoden, a treba je vedeti, da je bila Danska s to generacijo kadetska evropska prvakinja ter svetovna podprvakinja. To je res vrhunska ekipa, ki ve, kako se igra vrhunski rokomet," je poudaril selektor Voglar.

CELJE, skupina D, 3. krog:

DANSKA - SLOVENIJA 26:20 (16:11)

Vučko 8, Strnad 5, Skrinjar 2, Baruca, Helbel, Abina, Čopi in Akalović po 1.



PORTUGALSKA - ČRNA GORA 15:21 (6:8)



2. krog:

PORTUGALSKA - SLOVENIJA 18:28 (10:15)



ČRNA GORA - DANSKA 18:26 (10:14)



1. krog:

SLOVENIJA - ČRNA GORA 17:24 (8:9)



DANSKA - PORTUGALSKA 32:16 (16:8)



Vrstni red: Danska 6, Črna gora 4, Slovenija 2, Portugalska 0.

V drugi del sta se uvrstiti dve najboljši reprezentanci. Slovenke bodo igrale za mesta od 9 do 12.

