Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Fenerbahčeja so 21. maja prvič postali evropski prvaki. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropski prvak Fenerbahče 25. septembra v Stožicah

Okorn zadovoljen s prvim delomk priprav

25. avgust 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Olimpije bodo v ponedeljek, 25. septembra, v Stožicah gostili aktualne evropke prvake. Fenerbahče, ki ga vodi legendarni Željko Obradović, prihaja na pripravljalno tekmo.

Državni in pokalni prvaki so se na pripravah zbrali v polni postavi 15. avgusta, v pripravljalnem ciklu jih čaka 11 tekem. Večina srečanj bo zaprtih za javnost. Zelo zanimiv bo tudi turnir v Rogaški Slatini naslednji konec tedna, kjer bodo poleg Ljubljančanov igrali še turški Gaziantep, Rogaška in zagrebška Cedevita.

"Veseli smo pozitivnega odziva Fenerbahčeja in njihovega obiska v Ljubljani. Zaključiti pripravljalno obdobje s tekmo proti prvaku Evrolige je nekaj, kar bi moralo dati poseben zagon tako ekipi kot naši publiki, ki si jo želimo v prihodnji sezoni v čim večjem številu vrniti v Stožice. Z osvojitvijo obeh domačih naslovov v prejšnji sezoni in z izjemnim trudom vodstva kluba, verjamem da postavljamo trdne temelje za naprej," je zadovoljen direktor Matevž Zupančič.

Trener Gašper Okorn je dodal: "Lahko smo zadovoljni s prvim delom priprav. Od samega začetka smo v polni postavi, kar je za uigravanje zelo pomembno. Pred nami je težka sezona na mnogih frontah in nanjo se želimo kar najboljše pripraviti. Verjamem, da smo si za pripravljalno obdobje izbrali tekmece po meri. Tekma s Fenerbahčejem v Stožicah bo vrhunec tega obdobja. Ni kar tako, da si evropski prvak za eno izmed svojih zadnjih tekem pred sezono izbere Olimpijo, zato se zahvaljujem vodstvu za izjemno uspešno potezo. Vabim vse navijače, da nas v živo pozdravijo že na tej tekmi!"

A. G.