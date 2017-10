Evropski prvaki formo s prvenstva prenesli tudi v klube

Pred dvema tednoma so se košarkarji z evropskega prvenstva vrnili z zlato kolajno in največji uspeh slovenskega športa z množico navijačev proslavili v Ljubljani.

Zdaj jih je večina že začela klubske sezone. Številni med njimi tudi zelo uspešno, saj so bili v uvodnih krogih zelo razigrani. Klemen Prepelič, ki je trenutno s povprečjem 21,3 točke tretji strelec francoskega prvenstva, je bil znova odličen ob zmagi Paris Levalloisa, ki je bil z 79,77 v gosteh boljši od Chalona. Začel je tudi odločilno akcijo, ki jo je s košem sekund pred koncem zaključil Cyrille Eliezer Vanerot. Prepelič je v sezono vstopil zelo samozavesten, saj ima za sabo izvrstno evropsko prvenstvo. Navduševal je ob ključnih nosilcih izbrane vrste, španski mediji pa so ga zaradi načina igre poimenovali Pistolero. Z dobrimi predstavami je nase opozoril tudi klube izpod Pirenejev, znašel se je celo na seznamu želja Real Madrida.

Na seznamu so slovenski reprezentančni kandidati in slovenski košarkarji, ki igrajo na najvišji ravni.



Če se bo januarja Pistolero Prle res preselil v prestolnico, se bo pri kraljevem klubu pridružil še dvema slovenskima reprezentantoma. Real Madrid je sicer uspešno začel tekmovanje v najmočnejši evropski ligi, saj je bil na domačem parketu s 94:88 boljši od Andorre. Madridčani so prvi polčas dobili za 15, vendar je bila tretja četrtina popolnoma v znamenju gostov, ki so se približali na -3. V zadnji četrtini je Real hitro prišel do visoke prednosti, Andorri je uspelo sicer zmanjšati razliko, a zmage ni ogrozila. Luka Dončić, ki je zdaj prvi organizator igre in je igral tudi na več položajih, je imel nekaj težav s poškodbo, a se je vrnil na parket. Dal je osem točk, ujel šest skokov in dodal še štiri podaje. Anthony Randolph je vpisal deset točk in sedem skokov. Na drugi strani je bil z 20 točkami Jaka Blažič prvi strelec košarkarjev iz pirenejske državice.

Zelo dobro je sezon začel tudi Vlatko Čančar. Mladenič, ki je na evropskem prvenstvu navduševal z izpolnjevanjem obrambnih nalog, je ob zmagi Mege nad Cibono (95:88) v uvodnem krogu Lige ABA dal 17 točk, s čimer je bil drugi strelec srbskega moštva. Ob tem je ujel še šest odbitih žog.

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) / / / / / Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) DP: Real Madrid - Andorra 94:88 23 20 (4/8 za dve, 477 za tri) 0 1 Tomaž Bolčina, Tajfun (SLO) / / / / / Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) ABA: Mega - Cibona 95:88 28 17 (2/4 za dve, 3/4 za tri) 6 1 Žiga Dimec, Krka (SLO) Superpokal: Olimpija - Krka 94:76 32 15 (7/7 za dve) 4 1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) DP: Cremona - Olimpia 60:76 ni bil v postavi / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) DP: Real Madrid - Andorra 94:88 23 8 (2/2 za dve, 1/4 za tri) 6 4 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) Superpokal: Olimpija - Krka 94:76 27 6 (2/2 za dve, 0/3 za tri) 1 9 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) / / / / / Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) / / / / / Luka Lapornik, Steaua (ROM) / / / / / Miha Lapornik / / / / / Domen Lorbek / / / / / Erazem Lorbek / / / / / Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) / / / / / Blaž Mesiček, Happy Casa Brindisi (ITA) DP: Brindisi - Torino 67:72 4 0 0 0 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) / / / / / Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) DP: Würzburg - Brose 76:73 9 5 (1/1 za dve) 0 0 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) / / / / / Alen Omić, Hapoel Jeruzaelm (IZR) / / / / / Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) DP: Chalon - Levallois 77:79

DP: Levallois - Strasbourg 81:83 28

30 29 (6/8 za dve, 4/10 za tri)

14 (2/5 za dve, 2/6 za tri) 3

0 2

6 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) DP: Real Madrid - Andorra 94:88 17 10 (3/4 za dve, 1/2 za tri) 7 0 Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) / / / / / Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) DP: Fuenlabrada - Bilbao 82:68 17 10 (2/3 za dve, 0/3 za tri) 6 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) / / / / / Beno Udrih, Detroit Pistons (ZDA) / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) / / / / / Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) DP: Brindisi - Torino 67:72 27 12 (3/7 za dve, 2/4 za tri) 3 4 Saša Zagorac, Sopron (MAD) DP: Sopron - MAFC 69:70 32 20 (3/8 za dve, 3/7 za tri) 5 2

