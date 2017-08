Evropski superpokal: Real Madrid - Manchester United

Lani so superpokal osvojili nogometaši Reala iz Madrida

8. avgust 2017 ob 20:21,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 20:41

Skopje - MMC RTV SLO

Zmagovalec Lige prvakov, Real iz Madrida, in zmagovalec Evropske lige, Manchester United, se bosta ob 20.45 na stadionu Filipa II. v Skopju pomerila za prvo evropsko lovoriko v novi sezoni.

Vlogo favoritov stavnice namenjajo španskemu klubu. Temu se je šele konec tedna priključil prvi zvezdnik, Cristiano Ronaldo, dopust so mu v kraljevem klubu podaljšali zaradi igranja za Portugalsko na Pokalu konfederacij.

Realu ni uspelo zmagati na nobeni izmed pripravljalnih tekem na turneji po ZDA, kjer se je meril tudi z rdečimi vragi. Tekma se je končala z 1:1, po enajstmetrovkah pa je bil uspešnejši United.

Real Madrid je evropski superpokal dobil v letih 2002, 2014 in 2016 ter bil finalist 1998 in 2000. Z zmago bi postal prvi, ki bi mu uspelo zapored osvojiti to lovoriko po Milanu 1989 in 1990. Prav tako bi postal edini s štirimi tovrstnimi lovorikami, po pet jih imata Barcelona in Milan. Manchester United je superpokal dobil leta 1991, finalist pa je bil 1999 in 2008.

V Skopju je pravi vročinski val, ves teden se bodo temperature gibale okoli 40 stopinj Celzija.

EVROPSKI SUPERPOKAL, Skopje

Danes ob 20.45:

REAL MADRID - MANCHESTER UNITED



Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale, Isco, Benzema.



Manchester United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matić, Herrera, Pogba, Mhitarjan, Lingard, Lukaku.





Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Zmagovalci Evropskega superpokala:

2017: ?

2016: Real Madrid

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Bayern

2012: Atletico Madrid

2011: Barcelona

2010: Atletico Madrid

2009: Barcelona

2008: Zenit St. Peterburg

2007: Milan

2006: Sevilla

2005: Liverpool

2004: Valencia

2003: Milan

2002: Real Madrid

2001: Liverpool

2000: Galatasaray

1999: Lazio

1998: Chelsea

1998: Barcelona

1997: Juventus

1996: Ajax

