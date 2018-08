Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej ima lepo priložnost za prvo odličje na velikih tekmovanjih. Foto: EPA Dodaj v

Evropsko prvenstvo: Janežič in Ratejeva lovita medaljo

Danes devet končnih odločitev

10. avgust 2018 ob 17:56

Berlin - MMC RTV SLO

Luka Janežič in Martina Ratej bosta danes zvečer nastopila v finalu evropskega prvenstva v Berlinu. Oba sodita v krog favoritov in sta napovedala boj za medalji. Janežič v teku na 400 m čaka nastop ob 21.05, Ratejevo pa v metu kopja ob 20.25.

Janežič je v sredo v tretji polfinalni skupini zasedel drugo mesto in se s 44,93, svojim drugim tekom v karieri pod 45 sekundami, po mestih neposredno uvrstil v finale. Skupno je dosegel četrti izid, na prejšnjem prvenstvu leta 2016 v Amsterdamu pa je aktualni evropski prvak do 23 let zasedel peto mesto.

"Cilj v finalu je lahko le eden, to je osvojitev medalje. Vesel in ponosen sem, da sem na največji tekmi drugič v karieri tekel pod 45 sekundami," je bil po polfinalu zadovoljen Vodičan. Slovenski rekord (44,84) je dosegel 21. julija lani v Monaku.

Boj za odličja je z letošnjo zelo uspešno sezono in z drugim dosežkom kvalifikacij napovedala tudi Ratejeva. V drugi seriji je vrgla 61,69 metra in zlahka premagala normo. Nemka Christin Hussong je velika favoritinja, v kvalifikacijah je vrgla izjemnih 67,29 metra.

Danes:

19.10: 110 m ovire (M), polfinale

19.20: VIŠINA (Ž), finale

19.35: 800 m (M), polfinale



19.50: 200 m (Ž), polfinale

20.10: TROSKOK (Ž), finale

20.20: SEDMEROBOJ, 800 m



20.25: KOPJE (Ž), finale (Ratej)

20.50: 400 M OVIRE (Ž), finale

21.05: 400 M (M), finale (Janežič)



21.20: 800 M (Ž), finale

21.35: 110 M OVIRE (M), finale

21.50: 1.500 M (M), finale

Kopje (Ž), finalistke: . C. HUSSONG NEM 67,29 . M. RATEJ SLO 61,69 . L. JASIUNAITE LIT 61,61 . N. OGRODNIKOVA ČEŠ 61,27 . T. HALADOVIČ BLR 61,21 . L. PALAMEIKA LAT 60,21 . M. VUČENOVIĆ SRB 59,98 . J. KANGAS FIN 59,96 . S. FLINK ŠVE 59,58 . S. BORGE NOR 59,55 . I. ŠEDIVA ČEŠ 59,34 . A. ALAIS FRA 59,29

400 m (M), finalisti: . M. HUDSON SMITH VB 44,76 . J. BORLEE BEL 44,87 . K. WARHOLM NOR 44,91 . L. JANEŽIČ SLO 44,93 . K. BORLEE BEL 45,07 . K. ZALEWSKI POL 45,11 . R. DOS SANTOS POR 45,14 . O. HUSILLOS ŠPA 45,17

A. G.