Evropsko zlato za ruske odbojkarje, Slovenci 8.

Srebro za Nemce, Srbi do brona

3. september 2017 ob 20:43,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 23:44

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Ruski odbojkarji so postali novi evropski prvaki, po trdem boju so v finalu s 3:2 v nizih ugnali Nemce. Slovenija je na EP-ju na Poljskem zasedla 8. mesto.

Rusija je po letu 2013 drugič osvojila naslov evropskega prvaka. Nekdanja Sovjetska zveza je kar 12-krat slavila na zaključnih turnirjih stare celine, medtem ko je Nemčija pod vodstvom italijanskega strokovnjaka in nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija osvojila svojo prvo odličje na evropskih prvenstvih.

Rusi so na igrišču krakovske Tauron Arene hitro povedli s 7:2. V napadu je bil neustavljiv komaj 22-letni Dmitrij Volkov, dobro pa je deloval tudi njihov visok obrambni blok. A nepopustljivi Nemci se niso ustrašili favoriziranih tekmecev na nasprotni strani mreže, z izjemno bojevito predstavo jim je uspel pravi podvig, saj so ujeli Ruse in izenačili na 14:14, na drugi tehnični odmor pa odšli z majhnim zaostankom (15:16). V nadaljevanju uvodnega niza niso več kljubovali izbrancem ruskega selektorja Sergeja Šlapnikova, ki so uvodni niz po 27 minutah dobili s 25:19.

Nemci so v začetku drugega niza dobro izkoristili rusko ležerno igro. Po vodstvu s 6:2 so na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo petih točk (8:3), lepo prednost pa z udarno predstavo v vseh segmentih igre držali večji del niza. Po nemškem vodstvu s 14:8 se je odzvala tudi ruska klop in zahtevala polminutni odmor, a ta ni spremenila razmerja moči na igrišču, po drugem tehničnem odmoru je ta še vedno znašala šest točk (16:10). Nemška prevlada se je nadaljevala, vse njene linije so delovale naravnost brezhibno, predvsem zastrašujoče je deloval robustni György Grozer, tako da so v nadaljevanju svojo prednost povišali na osem točk (20:12). V končnici niza so popustili, tekmeci so se jim z delnim izidom 5:0 približali na tri točke zaostanka (20:23), a nato so se Gianijevi izbranci vendarle zbrali in prvi na evropskem prvenstvu odvzeli niz ruskim odbojkarjem.

Rusi so po spoznanju, da jih na nasprotni strani igrišča čaka najbolj trdoživ tekmec na letošnjem turnirju, aktivirali vsa svoja razpoložljiva orožja. Šlapnikov je od njih zahteval popolno mobilizacijo in igro do skrajnih meja, njegovi varovanci pa so to udejanili na igrišču in povedli z 10:6. A ruski nalet je pravočasno zaustavil Giani, po njegovem polminutnem premoru so Nemci najprej izenačili na 12:12, le nekaj trenutkov zatem pa povedli s 14:13. Tretji niz je bil znova povsem odprt do izida 21:21, v sami končnici pa je bilo malenkost več modrosti na strani Rusov, ki so najprej povedli s 23:21, nato pa izkoristili prvo zaključno žogo za zmago s 25:22.

Četrti niz so bolje pričeli Nemci in si priigrali že tri točke prednosti (9:6), lepo zalogo v točkah pa dokaj zanesljivo držali in celo povišali na 13:9, ko je Šlapnikov zahtev polminutni odmor. A krajši premor ni spremenil razmerja moči na igrišču, Nemci so še naprej igrali zelo poletno in svojo prednost najprej povečali na 19:10, nato na 22:12 in jasno je bilo, da bo zmagovalca finalnega dvoboja odločil peti niz.

V njem ni manjkalo dramatičnih trenutkov, po ruskem vodstvu z 2:0 so se prebudili Nemci in z delnim izidom 5:0 povedli s 5:2. Rusi so bili povsem na tleh, po polminutnem odmoru in na servis Maksima Mihajlova so vendarle izenačili na 5:5, nato pa znova povedli s 7:6. Neizprosen boj za vsako točko se je nadaljeval do samih izdihljajev tekme, tehtnica pa se je na stran Rusov dokončno prevesila po tehničnem odmoru, po njem je Rusija povedla z 12:9 in zadržala prednost za končno zmago na Poljskem.

Bron za Srbe

Srbski odbojkarji so na Poljsko prišli kot najresnejši kandidati za visoka mesta, vlogo favoritov na papirju pa so potrdili. V sobotnem polfinalu se jim resda ni izšlo, po njihovem visokem vodstvu z 2:0 v nizih so Nemci v nadaljevanju uprizorili neverjeten preobrat in na koncu slavili s 3:2, v današnjem malem finalu pa so Srbi nadoknadili zaostanek 1:2 v nizih in po hudem boju na kolena položili Belgijce.

Za Srbijo je to četrta bronasta kolajna na zaključnih turnirjih stare celine, pred tem jo je osvojila tudi v letih 2005, 2007 in 2013, največji uspeh pa je dosegla 2011, ko je na zaključnem turnirju v Avstriji in na Češkem osvojila odličje najbolj žlahtnega leska.

Končni vrstni red na EP-ju 2017:

1. Rusija

2. Nemčija

3. Srbija

4. Belgija

5. Italija

6. Bolgarija

7. Češka

8. Slovenija

9. Francija

10. Poljska

11. Turčija

12. Finska

13. Estonija

14. Nizozemska

15. Slovaška

16. Španija

EVROPSKO PRVENSTVO

RUSIJA - Nemčija

3:2 (19, -20, 22, -17, 13)

Rusija: Vlasov 7, Volvič 5, Grankin 2, Volkov 12, Berežko 3, Aščev, Butkov, Feoktistov, Žigalov 4, Mihajlov 15, Kliuka 2, Kurkajev 1, Golubjev, Martinjuk.

Nemčija: Fromm 10, Schott 2, Kaliberda 12, Andrei, Böhme 2, Grozer 23, Weber, Kampa 3, Hirsch, Karlitzek, Zenger, Zimmermann, Baxpöhler, Krick 13.

Za 3. mesto:

SRBIJA - Belgija

3:2 (17, -22, -19, 22, 12)

Srbija: Okolić, Kovačević 16, Katić, Petrić 13, Škundrić, Stanković 4, Jovović 2, Buculjević, Atanasijević, Luburić 26, Majstorović, Podraščanin 7, Rosić, Lisinac 15.

Belgija: Van den Dries 2, Deroo 15, Van Hirtum, Stuer, Lecat, Klinkenberg 4, Verhees 9, Van der Voorde 16, Van Walle 16, Ribbens, D'Hulst, Valkiers 1, Rousseaux 5, Van de Velde.

Polfinale:

Srbija - NEMČIJA

2:3 (24, 15, -18, -25, -13)

RUSIJA - Belgija

3:0 (14, 17, 17)

Četrtfinale:

RUSIJA - Slovenija 3:0 (17, 19, 19)

NEMČIJA - Češka 3:1 (22, -16, 23, 20)

BELGIJA - Italija 3:0 (21, 11, 23)

SRBIJA - Bolgarija 3:0 (21, 22, 26)

D. S.