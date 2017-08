Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Caleb Ewan je na sobotni prvi etapi v Krakovu zaostal le za Petrom Saganom, tokrat pa je bil najboljši. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ewan imel največ moči v šprintu, izkazal se je tudi pomočnik Mezgec

Dirka se bo končala v petek

1. avgust 2017 ob 19:33,

zadnji poseg: 1. avgust 2017 ob 20:02

Zabrze - MMC RTV SLO/STA

Avstralec Caleb Ewan, moštveni kolega Luke Mezgeca pri Orici, je zmagovalec 4. etape kolesarske Dirke po Poljski med krajema Zawiercie in Zabrze, dolge 238 kilometrov.

Ewan je imel v skupinskem šprintu več moči od Nizozemca Dannyja Van Poppla in Slovaka Petra Sagana, ki ostaja v skupnem vodstvu. 23-letnega Avstralca je do izvrstnega položaja za šprint pripeljal ravno Mezgec. Z močnim pospeševanjem ga je potegnil na čelo glavnine, Ewan pa je zdržal in slavil za dolžino kolesa.

Kolesarji so etapo premagovali v 38 stopinjah Celzija, v visokih temperaturah pa se je med šesterico ubežnikov znašel tudi Jan Tratnik. Idrijčan, ki je dobil dva vmesna šprinta, se je moral vdati 10 kilometrov pred ciljno črto, Remi Cavagna pa je vztrajal še pet kilometrov.

Sagan je zaradi bonifikacij v skupnem seštevku povečal prednost pred drugouvrščenim Belgijcem Dylanom Teunsom na 10 sekund. Tretji je Poljak Rafal Majka z zaostankom 12 sekund.

Dirka se bo po sedmih etapah končala v petek.

Zawiercie-Zabrze, 238 km: 1. C. EWAN AVS 5:38:49 2. D. VAN POPPEL NIZ vsi 3. P. SAGAN SLK 4. B. VAN POPPEL NIZ 5. S. MODOLO ITA 6. L. MANZIN FRA 7. T. VAN ASBROECK BEL 8. E. BATTAGLIN ITA isti 9. A. BANASZEK POL 10. R. FERRARI ITA ... 27. L. MEZGEC SLO 86. M. MOHORIČ SLO 99. D. NOVAK SLO čas 130. K. KOREN SLO 1:40 145. J. TRATNIK SLO 5:51 148. S. ŠPILAK SLO 8:06

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. P. SAGAN SLK 15:41:47 2. D. TEUNS BEL +0:10 3. R. MAJKA POL 0:16 4. W. KELDERMAN NIZ 0:20 5. T. J. SLAGTER NIZ 0:25 6. O. C. EIKING NOR 0:27 7. D. POZZOVIVO ITA 0:28 8. W. POELS NIZ 0:29 9. A. YATES VB isti čas 10. N. HAAS AVS 0:34 ...

56. M. MOHORIČ SLO 6:09 69. S. ŠPILAK SLO 10:48 75. D. NOVAK SLO 11:36 78. L. MEZGEC SLO 13:16 106. K. KOREN SLO 16:04 126. J. TRATNIK SLO 21:14

M. R.