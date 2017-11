F1: Dirka za VN Brazilije, Interlagos

Predzadnja dirka sezone 2017

12. november 2017 ob 17:00

Sao Paulo - MMC RTV SLO

Ob 17. uri se je začela predzadnja dirka letošnje sezone v formuli ena. V Interlagosu v Sao Paulu se dirkači merijo za zmago na dirki za VN Brazilije.

V sobotnih kvalifikacijah si je najboljši štartni položaj privozil Valtteri Bottas, ki je bil s svojim mercedesom za 38 tisočink sekunde hitrejši od Sebastiana Vettla v ferrariju. Tretji najhitrejši čas je dosegel Kimi Räikkönen (Ferrari), ki je za svojim rojakom zaostal za dobri dve desetinki (+0,216), četrega Max Verstappen v red bullu (+0,603).

Novi stari svetovni prvak Lewis Hamilton je že v prvem delu kvalifikacij zletel s steze v zaščitno ogrado. Kvalifikacije je končal brez postavljenega časa, dirko je začel iz boksov. Lansko dirko je v deževnem Interlagosu dobil Hamilton pred moštvenim kolegom Nicom Rosbergom in Verstappnom.

Vettel bliskovito štartal

Dirko je najbolje začel Vettel, ki je bliskovito štartal in že v prvem zavoju zavil pred Bottasa, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Za Fincem sta zapeljala Räikkönen in Verstappen, precej vroče je bilo v ozadju, kjer so v bojih za boljša mesta leteli deli dirkalnikov. Prišlo je do številnih trkov, Stoffel Vandoorne je s svojim mclarnom odstopil, enako sta storila tudi Kevin Magnussen in Esteban Ocon, Daniel Ricciardo pa je po trku, ki ga je utrpel v drugem zavoju, s svojim red bullom vendarle uspel nadaljevati dirko na repu kolone. Zaradi razmetanih delov dirkalnika na stezi je nanjo zapeljal varnostni avtomobil. Ta se je umaknil v 5. krogu.

Hamilton prehiteval kot za stavo

Poleg Vettlovega odličnega štarta sta bila v uvodnih krogih omembe vredna še dva dirkača. Hamilton, ki je dirko začel iz boksov, se je hitro prebijal v ospredje, po 13 krogih je bil že na osmem mestu, medtem ko se je Felipe Massa, ki po koncu letošnje sezone zaključuje dolgoletno kariero v kraljici motošporta, z desetega mesta hitro prebil na peto. Hamilton je v nadaljevanju dirkal izjemno hitro, brezkompromisno se je lotil Fernanda Alonsa, nato še Masse in v 21. krogu zapeljal že na 5. mesto, začel je lov na Verstappna, ki pa je imel 10 sekund naskoka.

Svetovni prvak na postanek šele v 44. krogu

V 28. krogu je Bottas kot prvi izmed najboljših zavil v boks, krog zatem so se za postanek odločili še pri Ferrariju, po svež komplet gum je prišel Vettel. Tudi po postankih Räikkönena in Verstappna se razmerje med omenjenimi dirkači ni spremenilo. Vodil je Hamilton, je pred Vettlom držal dobre tri sekunde prednosti. V prvem in tretjem sektorju je bil hitrejši od Nemca, v drugem je v primerjavi z njim izgubljal okrog pol sekunde na krog. Svetovni prvak je v boks zapeljal v 44. krogu, na stezo se je vrnil na peto mesto, za vodilnim Vettlom je zaostajal za dobrih 18 sekund (+18,232).

Dirka za VN Brazilije, Sao Paulo

Kvalifikacije/štartna mesta: 1. V. BOTTAS Merc. 1:08,322 2. S. VETTEL Ferrari +0,038 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,216 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,603 5. D. RICCIARDO Red Bull 1,007 6. S. PEREZ F. India 1,276 7. F. ALONSO McLaren 1,295 8. N. HÜLKENBERG Renault 1,381 9. C. SAINZ Renault 1,483 10. F. MASSA Williams 1,519 ...

Mitja Lisjak