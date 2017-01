Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jürgenu Kloppu se odločitev, da na zelenico pošlje najmlajšo enajsterico v zgodovini Liverpoola, ni obrestovala. Foto: Reuters Moji varovanci so dominirali, a niso si priigrali veliko zrelih priložnosti. Gostje so naredili vse, da bi izsilili povratno tekmo, in to so zdaj dobili. Jürgen Klopp Navijači Plymoutha so na Anfieldu prišli na svoj račun. Z glasnim navijanjem so spodbujali svoje ljubljence na zelenici, po zadnjem sodnikovem žvižgu so se razveselili povratne tekme, ki bo tokrat na njihovem stadionu. Foto: Reuters Sorodne novice Rooney izenačil rekord Bobbyja Charltona Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

FA-pokal: Plymouth na Anfieldu izsilil še eno tekmo

8. januar 2017 ob 16:51,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 17:15

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Plymoutha so na Anfieldu v 3. krogu FA-pokala zdržali Liverpoolovo nenehno obleganje vrat in izsilili ponovitev tekme na svojem terenu (0:0).

Menedžer Jürgen Klopp je na zelenico poslal najmlajšo enajsterico Liverpoola v zgodovini kluba - v povprečju 21 let in 296 dni -, prepričan je bil, da bo dovolj kvalitetna za zmago nad četrtoligašem in posledično uvrstitev v naslednji krog tekmovanja, a se je uštel.

Gostje s Home Parka, trenutno drugouvrščena ekipa v League Two, so se več kot 90 minut neprestano hrabro branili, odbili so vse napade gostiteljev, ki so na vrata sprožili 28 strelov, vendar zgolj štiri v okvir. Razmerje v posesti žoge je bilo 77:23, v izvajanju kotov 18:0.

Origijev zadetek razveljavljen

Liverpoolčani so sicer enkrat uspeli zatresti mrežo, ko je žogo v gol poslal Divock Origi, a je glavni sodnik vodstvo rdečih razveljavil zaradi prekrška belgijskega napadalca nad Garyjem Millerjem. V nadaljevanju je nemški strateg na klopi Liverpoola v igro poslal Daniela Sturridgea, Roberta Firmina in Adama Lallano, ki pa čvrste Plymouthove obrambe niso znali predreti.

Klopp: Lahko bi se bolj potrudili

"Vedeli smo, da bo Plymouth igral zelo disciplinirano v obrambi. Moji varovanci so dominirali, a niso si priigrali veliko zrelih priložnosti. Gostje so naredili vse, da bi izsilili povratno tekmo, in to so zdaj dobili," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Klopp in nadaljeval: "Zagotovo bi se lahko bolj potrudili, v prvem polčasu nam je zmanjkalo potrpljenja." 49-letnik je priznal, da je za tekmo s Plymouthom eksperimentiral z začetno enajsterico, dodal je, da utegne to v prihodnosti ponoviti.

FA-pokal, 3. krog, nedeljske tekme:

LIVERPOOL - PLYMOUTH ARGYLE 0:0

53.077 gledalcev

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Gomez, Leiva, Moreno, Steward, Can (63./Sturridge), Ejaria (74./Lallana), Ojo, Origi, Woodburn (74./Firmino).

Plymouth Argyle: McCormick, Miller (75./Smith), Songo'o, Bradley, Purrington, Slew, Jervis, Threlkeld, Carey, Fox, Garita (65./Tanner).

Sodnik: Paul Tierney

Cardiff - FULHAM 1:2 (1:2)

V primeru neodločenega izida se tekma ponovi, menja pa se gostitelj.

