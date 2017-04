Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Olivier Giroud bo ob Alexisu Sanchezu glavna nevarnost za vrata Claudia Brava. Foto: Reuters Sorodne novice Joker Hazard popeljal Chelsea v finale Pokala FA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

FA-pokal, polfinale: Arsenal - Manchester City 0:0

Zmagovalec obračuna 27. maja s Chelseajem

23. april 2017 ob 16:00

Wembley - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se je na Wembleyju začel še drugi polfinale letošnjega FA-pokala. Nasproti si stojita Arsenal in Manchester City.

Topničarji so si mesto med zadnjimi štirimi ekipami v najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju na svetu priborili s četrtfinalno zmago nad petoligašem Lincoln Cityjem (5:0), nekoliko več dela so imeli sinjemodri, ki so v Middlesbroughju zmagali z 2:0.

Arsenal in Manchester City se četrtič v zgodovini merita v FA-pokalu. Prvič sta se srečala davnega 20. februarja 1904, ko je City premagal takratni Woolwich Arsenal z 0:2. Arsenal je nato dobil srečanje z 1:0 12. marca 1932, nazadnje sta se v tem tekmovanju pomerila 17. februarja 1971, ko je bilo 1:2 za Londončane.

Zmagovalec današnjega obračuna se bo 27. maja na Wembelyju pomeril s Chelseajem, ki je v soboto s 4:2 premagal mestnega tekmeca Tottenham.

FA-pokal, polfinale, danes ob 16.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY 0:0 (-:-)

Arsenal: Čech, Paulista, Koscielny, Holding, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Monreal, Özil, Sanchez, Giroud.

Man City: Bravo, Navas, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernandinho, Toure, De Bruyne, Silva, Sane, Agüero.

Sodnik: Craig Pawson

CHELSEA - Tottenham 4:2 (2:1)

Willian 5., 43./11-m, Hazard 75., Matić 80.; Kane 18., Alli 52.

Finale bo 27. maja na Wembleyju.

Mitja Lisjak