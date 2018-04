Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Fabio Capello

9. april 2018 ob 11:27

Rim - MMC RTV SLO

Jiangsu je bila moja zadnja izkušnja v nogometu. Večkrat sem povedal, da me vodenje Italije ne zanima. Imam izkušnje z angleško in rusko reprezentanco, pred slovesom pa sem želel še enkrat delovati v klubu.

Naredil sem vse, kar sem si zadal, zelo sem vesel z vsem, kar mi je uspelo in zdaj bom z velikim veseljem opravljal vlogo televizijskega komentatorja. V tej vlogi nikoli ne moreš izgubiti.

Legendarni trener Fabio Capello je sporočil, da odhaja v pokoj. 71-letni strokovnjak je konec marca izgubil mesto trenerja na Kitajskem v klubu Jiangsu Sunning, to pa je bila tudi njegova zadnja zaposlitev. Čeprav so ga italijanski mediji videli na krmilu italijanske reprezentance, pa je Capello spretno odbijal ponudbe. V bogati karieri je vodil Milan, Real Madrid, Romo in Juventus, največje uspehe pa je dosegel z Milanom, s katerim je osvojil Ligo prvakov in štiri naslove italijanskega prvaka.

Kot angleški in ruski selektor je bil med najbolje plačanimi trenerji na svetu, zdaj pa bo med najboljše plačanimi analitiki in komentatorji na televiziji, saj se za njegove usluge potegujejo mnoge medijske hiše, ki ga potrebujejo za delo med svetovnim prvenstvom v Rusiji.

A. G.