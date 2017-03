Fabjanova padla v polfinalu Quebeca

Višnarjeva in Lampičeva obstali v četrtfinalu

17. marec 2017 ob 20:35,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 21:08

Quebec - MMC RTV SLO

Slovenske smučarke tekačice Vesna Fabjan, Katja Višnar in Anamarija Lampič so se na šprintu za svetovni pokal v Quebecu prebile v izločilne boje, nobene pa ni bilo v finalu.

Najdlje je prišla Vesna Fabjan, ki je zmagala v svoji četrtfinalni skupini. Dobro ji je kazalo tudi v polfinalu, a se je nato zapletla v padec in finale je splaval po vodi. Na koncu je osvojila 11. mesto.

Drugi slovenski predstavnici Višnarjeva (17.) in Lampičeva (19.) sta obstali v četrtfinalu.

Slovenk se v Kanadi drži smola

"Že od samega odhoda v Kanado je šlo precej narobe. Že od takrat se nas drži smola. Potovanje v Kanado se je zaradi sneženja in neurij zavleklo skoraj na dva cela dneva. Že na poti sem smo imeli kar precej smole in to se je nadaljevalo tudi na tekmi. Želja je bila po vseh dogodkih takšnih in drugačnih dober rezultat za konec. Žal je prišel tisti padec. Zdaj ne morem popraviti ničesar. Je, kot je. Vesela sem, da sem bila kljub dolgemu potovanju danes na tekmi kar prava, spet po dolgem času. Po bolezni sem se vrnila, forma se je dvignila, vesela sem, da sem se lahko borila s tekmicami. Ko sem dobila četrtfinalno skupino, sem dobila krila. Bila sem res prava, a žal smola. To je sprint, nimam si česa očitati, tekma je mimo," je povedala Fabjanova.

Zmaga Nilssonove

V boju za vrh je Švedinja Stina Nilsson za 0,42 sekunde prehitela Norvežanko Maiken Caspersen Falla. Tretja je bila Švedinja Hanna Falk.

Harvey navdušil domače navijače

V moški konkurenc je zmagal Kanadčan Alex Harvey pred Norvežanom Finnom Haagnom Kroghom (+0,31) in Francozom Richardom Gouvejem (+0,94). Slovencev ni bilo na štartu.

SMUČARSKI TEKI SVETOVNI POKAL QUEBEC Šprint, 1,5 km prosto (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:01,87 2. M. C. FALLA NOR +0,42 3. H. FALK ŠVE 2,58 4. S. INGEMARSDOTTER ŠVE 3,02 5. N. FAEHNDRICH ŠVI 3,45 6. H. WENG NOR 21,36 Šprint, 1,5 km prosto (M): 1. A. HARVEY KAN 2:44,95 2. F. H. KROGH NOR +0,32 3. R. JOUVE FRA 0,91 4. S. HAMILTON ZDA 0,98 5. S. B. SKAR NOR 1,50 6. L. CHANAVAT FRA 1,72

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (28/32): 1. H. WENG NOR 1.780 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.455 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1.382 4. S. NILSSON ŠVE 1.259 5. M. BJÖRGEN NOR 1.007 30. A. LAMPIČ SLO 242 39. K. VIŠNAR SLO 148 48. V. FABJAN SLO 106 57. A. ČEBAŠEK SLO 73 116. E. UREVC SLO 1

Moški (28/32): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.626 2. S. USTJUGOV RUS 1.176 3. A. HARVEY KAN 894 4. M. HEIKKINEN FIN 837 5. M. HELLNER ŠVE 673 104. J. LAMPIČ SLO 24 135. M. ŠIMENC SLO 9

A. V.