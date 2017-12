Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 18 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak se je tretjič v tej sezoni uvrstil na zmagovalne stopnićke. Foto: EPA Sorodne novice Jakov Fak brez strelske napake do novih stopničk Dodaj v

Fak z le enim zgrešenim strelom drugi, to so nove stopničke!

Na avstrijskem prizorišču močno snežilo

9. december 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 13:59

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Jakov Fak je na zasledovalni tekmi biatloncev v Hochfilznu potrdil odlično formo in tretjič zapored končal na stopničkah. Potem ko je bil v petek v šprintu tretji, je tokrat ponovil drugo mesto z zasledovanja prejšnjo nedeljo v Östersundu.

V močnem sneženju je drugi dan zapored zmagal Norvežan Johannes Thingnes Boe, tretji je bil Francoz Martin Fourcade. Fak je po prvem streljanju padel na 4. mesto, po drugem na 5., po tretjem strelskem nastopu pa je znova držal 3. mesto, kljub temu da je tam zgrešil edini strel.

Na zadnjem streljanju je do tedaj vodilni Fourcade, ki mu je ves čas za petami tekel Boe, zgrešil kar trikrat, tako da je Fak pridobil še eno mesto. V cilj je prišel slabo minuto za Boejem in dobrih 10 sekund pred zmagovalcem Östersunda Fourcadom.

Tekmovala sta še dva Slovenca. Klemen Bauer je imel 22. izhodišče, Miha Dovžan 40., oba pa sta v zasledovanju izgubila. Bauer je padel na 37. mesto, Dovžan na 45.

Ob 14.45 bo še tekma deklet. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Zasledovalno (M), 12,5 km: * 1. J.-T. BOE NOR 36:41,1 (3) 2. J. FAK SLO +58,8 (1) 3. M. FOURCADE FRA 1:10,0 (5) 4. S. SCHEMPP NEM 1:10,5 (4) 5. T. BOE NOR 1:11,9 (2) 6. M. CVETKOV RUS 1:12,3 (1) 7. L. HOFER ITA 1:30,2 (3) 8. H. L'ABEE LUND NOR 1:35,1 (4) 9. A. ŠIPULIN RUS 1:38,6 (2) 10. L. H. BIRKELAND NOR 1:42,2 (3) ... 37. K. BAUER SLO 3:30,0 (5) 45. M. DOVŽAN SLO 4:16,2 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

