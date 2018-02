Fak in Bauer po dveh zgrešenih strelih zunaj dvajseterice

Zlato tudi na drugi biatlonski preizkušnji v Nemčiji

11. februar 2018 ob 10:14,

Pjongčang - MMC RTV SLO

Dva zgrešena strela sta Jakova Faka in Klemna Bauerja izločila iz boja za vrhunsko uvrstitev na olimpijski šprinterski preizkušnji biatloncev v vetrovnem Pjongčangu.

Zlato medaljo je z vsemi desetimi zadetki osvojil Nemec Arnd Peiffer. Drugi je bil presenetljivo Čeh Michal Krčmar (+4,4), ki je bil na strelišču prav tako brezhiben. Bron si je pritekel Italijan Dominik Windisch (+7,7). Fak in Bauer sta tekmo končala praktično z identičnim zaostankom slabe minute ter sta zasedla 23. oziroma 26. mesto.

Bauer vse zapravil na streljanju stoje

Jakov Fak si je močno otežil delo z zgrešenim strelom na prvem strelskem nastopu. Za vodilnim je zaostajal 40 sekund, a je bil kljub temu še v igri za odlično uvrstitev. Ko je pustil nepokrito še eno tarčo v streljanju stoje, so vsi upi o medalji splavali po vodi. Bauer je začel odlično in bil z ničlo po prvem strelskem nastopu na 12. mestu z zaostankom 16 sekund. Stoje je zgrešil dvakrat. Fak je na koncu prehitel Bauerja za 2,2 sekunde.

Trije Slovenci na zasledovalno tekmo

Na zasledovalno tekmo se je s 53. mestom uvrstil Miha Dovžan, prepočasen pa je bil Mitja Drinovec, ki je zasedel 72. mesto.

Mraz in sunki vetra

Tako kot ženski šprint je tudi moški potekal v hudem mrazu. Še bolj je biatlonce motil veter, ki je mestoma pihal v sunkih. Tako so do izraza prišli odlični strelci. Peiffer in Krčmar sta bila ena izmed štirih, ki sta med 87 tekmovalci pokrila vseh deset tarč. To je ob solidnem teku zadostovalo za zlato in srebro. Windisch je zgrešil enkrat. Po Lauri Dahlmeier se Nemci veselijo že druge biatlonske zlate medalje v Pjongčangu.

Peiffer, Krčmar in Windisch so osvojili svoje prve posamične medalje na olimpijskih igrah. Nemec in Italijan sta pred štirimi leti v Sočiju osvojila kolajni v štafeti. Peiffer je bil takrat srebrn, Windisch pa bronast.

Polom favoritov

Pogoreli so glavni favoriti Martin Fourcade in brata Boe, ki so dobili vse tekme v letošnji sezoni svetovnega pokala. Fourcade je že na prvem strelskem nastopu zgrešil trikrat in končal na osmem mestu. Še slabše je šlo Norvežanoma, ki sta končala zunaj deseterice. Tarjei je pustil nepokriti dve tarči in bil 13. (+33,7), Johannes Thingnes pa štiri in je zasedel šele 31. mesto (+1:12,7).

Šprint, 10 km (M): * 1. A. PEIFFER NEM 23:38,8 (0) 2. M. KRČMAR ČEŠ +4,4 (0) 3. D. WINDISCH ITA 7,7 (1) 4. J. EBERHARD AVT 8,4 (1) 5. E. BJÖNTEGAARD NOR 17,4 (2) 6. B. DOLL NEM 17,6 (1) 7. S. SCHEMPP NEM 21,4 (1) 8. M. FOURCADE FRA 22,1 (3) 9. S. WIESTNER ŠVI 23,5 (1) 10. L. HOFER ITA 31,0 (2) ... 23. J. FAK SLO 55,4 (2) 26. K. BAUER SLO 57,6 (2) 53. M. DOVŽAN SLO 2:03,4 (2) 72. M. DRINOVEC SLO 2:34,9 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

