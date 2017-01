Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak naj bi se vrnil prihodnji teden v Ruhpoldingu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fak izpušča tudi Oberhof

Trening na Pokljuki uspel

3. januar 2017 ob 17:52

Pokljuka - MMC RTV SLO/STA

Jakova Faka tudi v Oberhofu še ne bo na štartu tekem za svetovni pokal v biatlonu. "Če bo vse po načrtih, pričakujem, da bo tekmoval naslednji teden v Ruhpoldingu," je povedal trener Tomaš Kos.

"Trenira na Pokljuki. Je zdrav, potrebuje le še nekaj časa, da se pripravi in da lahko potem tekmuje na taki ravni, kot si jo vsi želimo," je še dodal. Fak se letos še ni preizkusil s konkurenco, saj mu je nagajala bolezen.

Dogajanje v Nemčiji bodo odprli biatlonci s četrtkovo šprintersko preizkušnjo na 10 kilometrov. Nastopili bodo Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan in Lenart Oblak, medtem ko bo Mitja Drinovec te dni tekmoval na evropskem pokalu v Italiji. Pri dekletih bosta na štartu Teja Gregorin in Anja Eržen.

Čez praznike so člani slovenske reprezentance vneto trenirali na Pokljuki in se tam udeležili tudi tekme državnega prvenstva. "Razmere so bile zelo dobre. Trening je v celoti uspel in pripravljeni smo na nove izzive. Delali smo tako na fizični kot strelski pripravi. Kakšen dan je bil tudi zelo vetroven, tako da smo poskušali streljati tudi v vetru, kar se nam zna obrestovati v Oberhofu, kjer ne pričakujemo umirjene klime," je pojasnil Kos.

M. R.