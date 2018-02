Fak je ob rezanju potice pazil na svoje občutljive prste

Slovenski junak neprespan, a še kako vesel zaradi medalje

16. februar 2018 ob 16:44

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Neprespana noč je bila za Jakovom Fakom, a zato veselje ob osvojeni medalji ni bilo nič manjše. V Slovenski hiši v Pjongčangu je namesto torte dobil potico.

Uro in pol po slovesni podelitvi medalj najboljšim na biatlonski olimpijski tekmi na 20 km je bil srebrni Jakov Fak (medaljo mu je okrog vratu obesil princ Albert) že gost v slovenski hiši, ki je središče druženja gospodarstvenikov in športnikov ter seveda navijačev. Ob njenem odprtju so vsi izrazili željo, da bi bilo v njej tudi veliko takšnih dogodkov, kot je bil današnji - torej proslavljanj slovenskih medalj.

Potico raje razrezali kuharski mojstri

Led je prebil Fak. Namesto tradicionalne torte za slavje so mu za dobrodošlico pripravili posebno potico, vanjo je tudi simbolično zarezal, potem pa so mu tamkajšnji kuharski mojstri vzeli nož iz rok s hudomušnim pojasnilom, da mora paziti na svoje občutljive prste ...

Serviserji imajo veliko vlogo pri uspehu

Fak je še enkrat poudaril, da je izredno vesel uspeha, obenem pa izkoristil priložnost in na oder povabil tudi tiste, ki so običajno v senci njegovih uspehov: člane svoje servisne ekipe. Kako zelo jim zaupa, je pokazal tudi s tem, da je medaljo za nekaj časa brezskrbno prepustil fantom iz ekipe, ki so tako tudi dobili del olimpijskega občutka in teže srebrne kolajne.

Čop prvič zraven pri "zimski" medalji

Čestitala sta mu tudi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Iztok Čop, priznal je, da prvič proslavlja medaljo na zimskih igrah, ter vodja reprezentance v Koreji Franci Petek. Ta je Faku prebral posebno čestitko oziroma dobre želje otrok iz bolnišnične osnovne šole, slovenski biatlonski junak pa je imel pozneje še veliko obveznosti; od medijskih, čakali so ga številni pogovori z novinarji, do navijaških, ko je izpolnjeval številne želje po skupnih fotografijah z obiskovalci Slovenske hiše.

Goveja juha za obiskovalce Slovenske hiše

Slovensko hišo so obiskale že številne znane osebnosti, na primer monaški princ Albert II., nekdanji generalni sekretar OZN-a Ban Ki Mun, dolgoletni športni direktor Ferrarija v formuli 1 Jean Todt in legendarni ukrajinski atlet Sergej Bubka. Odzivi na tipične slovenske jedi so odlični. "Gostom Slovenske hiše nudimo npr. govejo juho, joto, ričet, ričoto, fuže s tartufi, svinjsko ribico s panceto, ajdove krapce, bovško friko, loško medlo, žgance, šmoren," je povedal vodja ekipe gostinstva Jezeršek Luka Rusić.

V soboto bo Slovensko hišo obiskal tudi slovenski predsednik Borut Pahor.

T. O., foto: STA