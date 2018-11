Fak pred poolimpijsko zimo: Želja po novih uspehih je velika

Olimpijska medalja potrditev, da je še vedno dovolj kakovosten

30. november 2018 ob 11:03

V nedeljo se na Pokljuki začenja nova sezona svetovnega pokala v biatlonu, ki jo optimistično in z visokimi cilji pričakuje tudi prvi adut slovenskega tabora, Jakov Fak.

Prvič po 18 letih se svetovni pokal za biatlonce ne začenja v severni Evropi. Östersund na Švedskem, tradicionalna uvodna postaja zime, bo marca gostil vrhunec poolimpijske sezone, svetovno prvenstvo, uvodne tekme pa bodo tako na Pokljuki, kjer je Fak pred šestimi leti vknjižil eno od svojih osmih zmag. "Res je začetek udaren s Pokljuko. Sicer pa je odvisno od osebnih ciljev, kako težka je zima. Jaz si želim biti v skupni razvrstitvi čim višje. Če bodo vse razmere optimalne in bom zdrav, se želim potegovati za najvišja mesta. Svetovno prvenstvo pa je tako ali tako vrhunec sezone, od koder se želim vrniti s kolajno," je na kratko pričakovanja pred začetkom zime opisal Fak, ki pred letošnjo zimo po dolgem času ni imel težave z zdravjem.

31-letni biatlonec iz Mrkopalja na Hrvaškem, ki od leta 2010 nastopa pod slovensko zastavo, ima v mislih tudi boj za kakšnega izmed globusov. Konkurenca je velika in zgoščena, toda s pripravljalnim obdobjem, ki so ga poleti v slovenskem taboru največ časa preživeli v Franciji, tik pred zimo pa so v stik s snegom prišli na Norveškem, je bil tekmovalec, ki je bil v skupnem seštevku najvišje v sezoni 2014/15, ko je zasedel tretje mesto, zelo zadovoljen: "Priprave so potekale brez težav. Vse je šlo po načrtih, kot si je zamislil Uroš Velepec, ki mu zaupam in verjamem njegovemu programu."

Letos trening agresivnejši

"Z leti menim, da je lahko le bolje. Bolje spoznaš človeka, mislim pa, da se midva že zelo dobro poznava, da lahko zelo kakovostno sodelujeva. Zdaj je glede treningov precej lažje, saj so tu fantje, ki napredujejo in želijo biti iz dneva v dan bolje. To je zame odlično," je o Urošu Velepcu dodal Fak. Velepec je pred tremi leti zapustil slovensko ekipo, lani, ko je še vodil žensko ukrajinsko reprezentanco, pa sta z Jakovom znova začela sodelovati. Zdaj je Velepec znova na čelu slovenskega biatlona, kjer je zamenjal Tomaša Kosa. O njuni primerjavi je Fak le dejal: "Težko je to, kot bi primerjal dva prijatelja. Vsak človek ima svoj pristop in odnos do določenih stvari. Tako je tudi pri trenerjih."

Vnovično sodelovanje z Velepcem je že lani obrodilo sadove, ko je Fak, ki je dvakrat postal tudi že svetovni prvak, v Pjongčangu na individualni preizkušnji osvojil olimpijsko srebro. "Kolajna je zagotovo velika motivacija, ampak to je nekaj, kar je že narejeno. Zdaj je želja po novih uspehih velika," je dejal najboljši slovenski biatlonec, ki je lani skupaj z Velepcem vse podredil olimpijskemu nastopu v Južni Koreji. Sezono pred tem je zaradi težav z zdravjem praktično celo izpustil.

"Letos je bilo precej lažje, ko nisem imel zdravstvenih težav. Tako za samo telo kot tudi za glavo. Vsaka bolezen naredi neki minus. Lanska sezona je bila res specifična, saj smo v bistvu priprave tako tempirali, da sem prišel zdrav do sezone. Vsak dan, ko sem zdrav, ga znam zdaj precej bolj ceniti, kot sem ga prej. Precej bolj cenim svoje telo in tudi svoje mnenje, pred kakšnim drugim mnenjem oziroma nasvetom. Kar se tiče samega treninga, je bil pristop lani precej bolj previden. Letos je bil za razliko agresivnejši, zato zna biti tudi izkupiček precej boljši, ampak počakajmo," je povedal Fak.

Olimpijska medalja velika potrditev

Zaradi vseh težav, ki so ga spremljale pred lansko sezono, je bila olimpijska kolajna posebna nagrada in potrditev: "Najpomembnejše je to, da človek, ki je bil relativno na nekem minimumu svojih zmožnosti, pride nazaj. In osvoji olimpijsko medaljo. Življenjsko ali psihološko to res veliko pomeni, več kot kakšna finančna nagrada. Če si športnik, je tvoje poslanstvo, da svoje meje premikaš navzgor. Da sem premaknil svoj uspeh na olimpijskih igrah z brona na srebro, je zame še ena potrditev, in to celo po toliko letih. Dokazal sem, da sem še vedno dovolj kakovosten in lahko še vedno napredujem."

Glavni favorit za veliki kristalni globus je znova Martin Fourcade, ki bo naskakoval že osmo zaporedno zmago v skupni razvrstitvi. 30-letni Francoz gre po stopinjah najuspešnejšega biatlonca vseh časov, kralja tega športa, Norvežana Oleja Einarja Bjoerndalna, ki pa se je pri 44 letih poslovil od tekmovanja. "Zagotovo biatlon z njegovim odhodom veliko izgublja. To so ljudje, ki puščajo v športu res globoke sledi. Toda tako preprosto je v življenju. Morda še globljo sled pušča Fourcade, ki ga bo verjetno po številkah še presegel. Vesel sem, da oziroma sem tekmoval v času obeh. Predstavljata velik izziv. Ko premagam takega tekmovalca, znam precej bolj ceniti svoj uspeh," je pristavil Fak.

