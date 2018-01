Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostaja le za Martinom Fourcadom in Johannesom Thingnesom Boejem. Foto: EPA

Fak s popolnim streljanjem deseti, J. T. Boe pred Fourcadom

Ob 14.40 na sporedu še tekma biatlonk

14. januar 2018 ob 12:15,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 13:16

Ruhpolding - MMC RTV SLO

Edini slovenski predstavnik na tekmi biatloncev s skupinskim štartom Jakov Fak je v Ruhpoldingu zasedel deseto mesto. Zmagal je Norvežan Johannes Thingnes Boe.

Mlajšemu izmed bratov Boe se je najbolj približal Martin Fourcade. Norvežan in Francoz sta letos razred zase. Na koncu je bila razlika 4,5 sekunde, Francoz, ki je 15. zapored stopil na oder za zmagovalce, pa je moral dvakrat v kazenski krog. Boe je na zadnjem strelišču pustil nepokrito eno tarčo. Tretje mesto je zasedel Francoz Antonin Guigonnat.

Boe in Fourcade sta bila po prvih dveh streljanjih izenačena in sta tudi prevzela narekovanje ritma, ki je bil za mnoge premočan. Nato je na tretjem strelskem postanku Fourcade dvakrat zgrešil, Boe pa je pokril vseh pet tarč in odšel sam naprej. Francoz je na 15. mestu zaostajal 42 sekund. Boe je nato na zadnjem postanku enkrat zgrešil, a sta bila neuspešna tudi njegov brat Tarjei in Simon Schempp, tako da je zadržal prvo mesto.

Fak je po prvem strelskem nastopu zasedal deveto mesto, drugega je zapustil kot osmi, po tretjem je šel naprej kot šesti, tudi četrto pa je zapustil na šestem mestu. Pred njim so bili poleg Boeja še trije Francozi Guigonnat, Queintin Fillon Maillet in Fourcade ter Nemec Schempp. Fourcade je kmalu prehitel rojaka in se podal v lov za Boejem, ki pa je imel preveliko prednost. Fak je popustil in zasledovalci so ga ujeli in tudi prehiteli. Starejši izmed bratov Boe, trije Nemci in Čeh Michal Šlesingr so se udarili za peto mesto, najboljši slovenski biatlonec pa je zaostal za njimi okoli 15 sekund in v cilj prišel kot deseti.

To je bila druga tekma s skupinskem štartu v sezoni. V Annecyju je slavil Martin Fourcade pred Johannesom Thingnesom Boejem, tretji pa je bil Nemec Eric Lesser. Fak je z enim zgrešenim strelom tedaj zasedel osmo mesto.

Skupinski štart, 15 km (M): * 1. J. T. BOE NOR 37:11,2 (1) 2. M. FOURCADE FRA +4,5 (2) 3. A. GUIGONNAT FRA 8,4 (0) 4. Q. FILLON MAILLET FRA 12,6 (1) 5. T. BOE NOR 14,2 (1) 6. S. SCHEMPP NEM 14,6 (1) 7. A. PEIFFER NEM 15,0 (1) 8. M. ŠLESINGR ČEŠ 15,3 (0) 9. B. DOLL NEM 15,3 (1) 10. J. FAK SLO 29,7 (0) * - zgrešeni streli/kazenski krog



Skupinski vrstni red, moški (12/26): 1. M. FOURCADE FRA 666 2. J.-T. BOE NOR 622 3. J. FAK SLO 430 4. T. BOE NOR 349 5. L. HOFER ITA 346 ... 47. K. BAUER SLO 61 63. M. DOVŽAN SLO 25

