Fak tekaško napredoval, a tokrat pri streljanju ni bilo pravega občutka

Peifferju pogoji pisani na kožo

11. februar 2018 ob 14:51

Pjongčang - MMC RTV SLO

Čeprav sta se na progi počutila dobro, pa sta Jakov Fak in Klemen Bauer na prvi biatlonski preizkušnji olimpijskih iger občutila moč sunkov vetra. Podobno je bilo z glavnimi favoriti.

Fak, ki je morda celo glavni slovenski adut za medaljo, je tekmo končal na 23. mestu. S po eno nepokrito tarčo na obeh streljanjih si je za ponedeljkovo zasledovanje prislužil 55 sekund zaostanka. Trenutno tretji biatlonec svetovnega pokala je sezono začel odlično, po zdravstvenih težavah v decembru pa so v mesecu pred igrami izidi nekoliko slabši. Pred Pjongčangom je bila veliko vprašanje njegova tekaška forma.

Na prvi tekmi v Južni Koreji, kjer je leta 2009 dobil prvo medaljo na velikih tekmovanjih v članski konkurenci, je bil z njo zadovoljen, manj pa razumljivo s strelskim nastopom: "Načeloma se mi zdi, da sem tekaško napredoval od zadnjih tekem svetovnega pokala. Žal pa nisem bil stoodstotno natančen na strelišču in to je največji minus te tekme. Nisem imel pravega občutka pri streljanju." Zaradi težav s prstom, ki je bil pomrznjen, ima pri nizkih temperaturah težave. V Pjongčangu so v tem trenutku res nizke, hkrati pa veter, ki biatloncem že tako otežuje delo na strelišču, tu poskrbi, da je občutek mraza še hujši: "To je pač moja težava v mrazu. Tako je. Takrat sem dobil tisto poškodbo, ko sem bil neumen in vztrajal do konca tekme, dokler ni bilo prepozno. Zdaj včasih plačam davek."

Bauer začel tekmo zelo dobro

Dobri dve sekundi zaostanka več si je na 26. mestu pritekel in pristreljal Klemen Bauer, ki je začel zelo spodbudno. V leže je pokril vseh pet tarč, zato pa je po streljanju v stoje moral dvakrat v kazenski krog: "Tekma se je začela obetavno in v skladu z načrtom, ki sem si ga zadal – sproščeno in glede na okoliščine zelo pametno. Leže sem izkoristil relativno dobre pogoje po opravljeni korekciji na orožju. Tudi vmesni časi po prvem in drugem krogu so bili dobri. Potem pa sta se pripetili dve napakici v stoje. Dve zgrešeni tarči pa vemo, kam te v biatlonu hitro pomakneta."

"Žal mi je zaradi tega. Veter nekoliko kroji samo streljanje. V leže sem izkoristil, da se je malce umiril. V stoje pa ste videli, hitro dve napakici. Tukaj govorimo o desetinki sekunde. Morda o prehitro oddanem strelu in tarča ne pade. Iz občutkov, ki so me spremljali med tekmo, lahko črpam za naprej. Pred dnevi še niso bili pravi, tokrat pa sem že na ogrevanju začutil, da so blizu mojim optimalnim. Tako je bilo tudi med tekmo. Toda v športu se hitro obrne, v biatlonu pa še posebej. Eden ali dva strela in pomakneš se za deset ali 20 mest," je dodal Bauer. Na zasledovalno tekmo se je s 53. mestom uvrstil še Miha Dovžan, z 72. mestom pa to ni uspelo Mitji Drinovcu.

Peifferju pogoji pisani na kožo

Zahtevne razmere so krojile tudi razplet pri vrhu, ki je presenetljiv. Če zmaga Nemca Arnda Peifferja, ki je v svetovnem pokalu trenutno peti, ni tako veliko, pa sta večji srebrna kolajna Čeha Michala Krčmarja in bron Italijana Dominika Windischa. Za vse je to največji uspeh v karieri. Peiffer, ki je bil v šprintu pred sedmimi leti že svetovni prvak, je osvojil drugo olimpijsko kolajno, potem ko je bil v Sočiju srebrn s štafeto. Krčmar, ki je tako kot novi olimpijski prvak pokril vse tarče, ima do zdaj v svetovnem pokalu le ene stopničke. Windisch pa je v vitrino pospravil drugi bron, saj je bil pred štirimi leti del srebrne mešane štafete.

"Še nisem povsem dojel. Ko sem bil v cilju, sem si rekel, dobro sem se odrezal, dobro sem streljal in tudi na progi opravil svojo nalogo, lahko bom med najboljših šest. Potem pa so mi rekli, da jih ni veliko, ki me lahko prehitijo. Bil sem presenečen. Takšni pogoji so mi pisani na kožo. Če so dobri, veliko biatloncev dobro strelja in so v osredju najhitrejši. Tokrat ni bilo tako in mi je šlo na roko. Zaradi vetra so bile razmere zahtevne, mraz pa meni ustreza," je dejal Peiffer.

"Fourcade in J. T. Boe sta dominirala vso sezono, a na olimpijskih igrah se dogajajo tudi presenečenja," je Nemec spregovoril o najboljših biatloncih te zime Martinu Fourcadu, ki je bil s tremi zgrešenimi streli na osmem mestu, in Johannesu Thingnesu Boeju, ki je bil po štirih kazenskih krogih šele 31. Letos sta le eno zmago prepustila Tarjeiju Boeju, ki je z dvema nepokritima tarčama 13. Nosilci medalj so dejali, da na ponedeljkovem zasledovanju sledi silovit Fourcadov napad, Windisch pa je pristavil, da že kmalu pričakuje, da bosta Francoz in mlajši izmed norveških bratov Boe na novinarski konferenci govorila kot nosilca olimpijske medalje.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik