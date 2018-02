Fakove športne ambicije bi zadovoljila le raven olimpijske kolajne

MMC-jev intervju z Jakovom Fakom

9. februar 2018 ob 06:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak ima za sabo uspešno zimo, na olimpijske igre v Pjongčang pa je prišel z velikimi pričakovanji, saj bi ga, kot pravi, zadovoljila le kolajna.

Glede na rezultate v tej sezoni je Fak celo najmočnejši slovenski adut za medaljo. V letošnji zimi je bil dvakrat drugi in enkrat tretji ter je v skupnem seštevku najbliže Martinu Fourcadu in Johannesu Thingnesu Boeju, ki sta dobila vse tekme v sezoni, z izjemo ene, ko je na najvišjo stopničko uspelo priti Norvežanovemu brate Tarjeiu.

Fak bo nastopil na tretjih olimpijskih igrah, drugič za Slovenijo. Pred štirimi leti je bil četrti v Sočiju, ko je še tekmoval za Hrvaško, pa je bil na šprintu v Vancouvru bronast. Leto pred tem je prav tako bronasto medaljo, a tedaj na individualni preizkušnji, osvojil na svetovnem prvenstvu, ki je bilo prav tako v Pjongčangu.

Tretjič ste na olimpijskih igrah. Kakšna so vaša pričakovanja pred začetkom?

Tako kot vedno sem tudi sem prišel z velikimi pričakovanji. Odtreniral sem tisto, kar je bilo načrtovano. Zdaj ostajajo samo še treningi tu, na olimpijskem prizorišču. Naredil sem vse, kar sem v tem času lahko, in upam, da bo to zadostovalo za dober rezultat.

Ves čas se v Pjongčangu omenja polarni mraz. Biatlonci boste imeli tekme zvečer, ko se bo še ohladilo. Vam nizke temperature ne ustrezajo, kajne?

Jaz imam verjetno s tem največje težave. To zaradi tega prsta, ki je bil pomrznjen. Ne na zelo nizkih temperaturah, že na nizkih imam določene težave. To bo zame ena ovira več, ampak se moram z njo spopasti in na neki način minimalizirati vpliv tega prsta brez občutka.

V Pjongčang ste prišli kot tretji biatlonec svetovnega pokala. S sezono ste do zdaj verjetno zadovoljni.

Ja, glede na to, da sem imel zdaj dve sezoni ves čas zdravstvene težave, je ta sezona v redu. Ni to neka tista "top sezona", je pa ena boljših. Še posebej glede na to, da sem imel pred novim letom zaradi viroze znova manjši izpad treninga. Enostavno nisem opravil treninga, ki je bil načrtovan, in sem šel kar na tekme, kar pa je bilo zame res zelo težko. To se je na samih tekmah tudi videlo.

Kako pa ste zadovoljni s trenutno formo?

Zdaj so ravno ti zadnji dnevi, ko se stopnjuje. Treba bo do konca odtrenirati in upati, da telo odreagira na te treninge hitrosti, da bo ta tekaška pripravljenost boljša, kot je bila do zdaj.

Pred vami sta v svetovnem pokalu le Martin Fourcade in Johannes Thingnes Boe, ki sta razred zase. Pričakujete, da bo tako tudi tu?

Ja, res sta oba zelo močna. Toda Martin je na primer močan že zadnjih šest let. Mislim, da je v našem športu kar najboljši vseh časov, ne glede na Bjoerndalna. No, odvisno, koliko časa bo vztrajal. Če pogledamo skupen seštevek rezultata, tega morda še ne moremo reči, a če pogledamo šest sezon in koliko zmag ima v tem času, pa je definitivno najboljši vseh časov.

Ole Einar Bjoerndalen, ki vendarle velja za največjega biatlonca vseh časov, se ni uvrstil v olimpijsko ekipo. Norveški biatlonci so po vrsti dejali, da bi si najuspešnejši zimski olimpijec zaslužil vozovnico za Pjongčang. Je tudi vam žal, da ne bo tekmoval?

Saj je tukaj. Sicer ne tekmuje, a je tu. Ne vem, tako pač je. Čas prinese svoje. Čeprav so recimo njega odpisovali že pred nekaj leti, že pred Sočijem, pa je še enkrat postal olimpijski prvak. Lani je potem tudi še dobil kolajno na svetovnem prvenstvu. Zanj je bilo vedno normalno, da pride na neko takšno raven, vendar ne gre vedno vse po načrtih.

Imate že medaljo iz Vancouvra, kakšne pa imate sicer spomine na prva dva olimpijska nastopa?

Moji spomini so zelo lepi. Na prvih olimpijskih igrah sem bil zdrav, tekmoval sem, bil sem pa neizkušen in nisem bil še toliko fizično močan. Prišel sem do tiste medalje. Potem pa so bile druge, pred katerimi sem imel tudi veliko zdravstvenih težav in sem se komaj nekako spravil na igre. Tam pa nisem naredil nobenega rezultata, ki bi me zadovoljil. Tudi tisto četrto mesto zame ni bilo dovolj, da bi bil zadovoljen. Si pa nimam tam česa očitati, ker sem poskušal vse do zadnjega metra. Trudil sem se, a na koncu nisem bil zadovoljen. Letos bi želel to strelsko formo obdržati, in da bi v teku še napredoval. Da res skušam ponoviti izide z začetka sezone.

Pravite, da v Sočiju s četrtim mestom niste bili zadovoljni. Torej bi vas tu zadovoljila le medalja?

Mislim, če pogledam svoje športne ambicije, je to ta raven, ja.

Vas pa vežejo tudi lepi spomini na Pjongčang.

Res je. Prvo kolajno v članski konkurenci sem osvojil prav tu. Moram povedati, da je bilo tedaj precej manj mrzlo. Temperature so bile višje in tudi vetra ni bilo toliko. Toda preprosto so to izzivi, ki nas čakajo. To je šport na odprtem. Lahko imaš včasih malce smole, drugič pa nekaj sreče glede razmer. Ostalo si moraš pa tako ali tako prigarati sam.

Glede na to, da pravijo, da bodo temperature proti koncu iger vendarle nekoliko višje, si morda boljše rezultate obetate v disciplinah, ki bodo na sporedu kasneje?

Mogoče pa res (smeh, op. a.). Ne, bomo videli. Če mi nekako uspe ta prst toplega vsaj dva kroga pripeljati na strelišče, da lahko lepo streljam, potem je vse mogoče že na začetku iger. Nimam pa zdaj neke glavne discipline. Vedno menim tako, da če sem zdrav in nimam res nekih težav, da je vse vsaj kolikor toliko optimalno, imam v vsaki disciplini možnosti.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik