Fantastični "Dovi" po zmagi v Silverstonu v skupnem vodstvu

Valentino Rossi vodil večino dirke

27. avgust 2017 ob 17:32,

zadnji poseg: 27. avgust 2017 ob 17:40

Silverstone - MMC RTV SLO

Andrea Dovizioso je na razburljivem VN-ju Velike Britanije v Silverstonu z drugo zmago zapored v MotoGP-ju prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

31-letni Italijan, ki je v letošnji sezoni v fantastični formi, je tako zmagal še četrtič v sezoni in petič v karieri, potem ko je z mojstrskim manevrom tri kroge pred koncem po notranji strani prehitel do tedaj vodilnega rojaka Valentina Rossija. A za Rossija razočaranj še ni bilo konec, saj je le nekaj trenutkov zatem napadel še Maverik Vinales in legendarnega Italijana potisnil na tretje mesto. Takšen je bil tudi končni razplet.

Za precej razburjenja pa je še nekaj trenutkov pred tem poskrbel aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki je zaradi težav z motorjem odstopil sedem krogov pred koncem in tako izgubil vodstvo v skupnem seštevku.

Skupno je Italijan v skupnem seštevku zdaj na prvem mestu s 183 točkami, Marquez je ostal pri 174 točkah na drugem mestu, tretji pa je Vinales s 170.

Naslednja postaja motociklistov bo 10. septembra VN San Marina v Misanu.

VN Velike Britanije, Silverstone MotoGP, končni vrstni red: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 40:45,496 2. M. VINALES ŠPA/yamaha +0,114 3. V. ROSSI ITA/yamaha 0,749 4. C. CRUTCHLOW VB/honda 1,679 5. J. LORENZO ŠPA/ducati 3,508 6. J. ZARCO ŠPA/ducati 7,001 Moto2, končni vrstni red: 1. T. NAKAGAMI JAP/kalex 38:20,883 2. M. PASINI ITA/kalex +0,724 3. F. MORBIDELLI ITA/kalec 2,678 Moto3, končni vrstni red: 1. A. CANET ŠPA/honda 35:53,028 2. E. BASTIANINI ITA/honda +0,063 3. J. MARTIN ŠPA/honda 0,111





Skupni vrstni red (12/18) MotoGP: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 183 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda 174 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 170 4. V. ROSSI ITA/yamaha 157 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 148 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 223 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 194 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 155 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 226 2. A. CANET ŠPA/honda 162 3. R. FENATI ITA/honda 160

Ž. K.