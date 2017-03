Fantazija v Gentu Slovenci po šestih letih spet v elitni družbi

Tokič: "Igrali bomo v veliki dvorani in ne v kakšnem šotoru pred tremi gledalci"

7. marec 2017 ob 20:32

Gent (Belgija) - MMC RTV SLO/STA

Slovenska namiznoteniška reprezentanca je v Gentu s 3:0 premagala Belgijo in bo septembra na evropskem prvenstvu igrala v elitni skupini.

Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul proti Belgijcem, ki so igrali s tremi levičarji, niso izgubili niti niza. "Bili smo izredno motivirani, a tudi živčni, vsaj zame to velja. Ne morem reči, da je bila ta tekma ena najpomembnejših v moji karieri, vendar sem jo želel dobiti, predvsem zaradi dveh svojih mlajših kolegov, ki bi člansko kariero začela z velikim in nepričakovanim uspehom," je povedal izkušeni Tokić, ki je za uvod gladko ugnal Robina Devosa.

Nič več v šotoru s tremi gledalci

Tokič je še dodal: "Zdaj se bosta lahko pokazala širši evropski javnosti, igrala bosta proti najboljšim evropskim igralcem, igrala bosta v veliki dvorani in ne v kakšnem šotoru pred tremi gledalci. Na prvenstvih je zanimiva le elitna skupina, tekme drugega in tretjega kakovostnega razreda ne spremlja nihče. Jorgić in Kožul sta si to tudi zaslužila, predvsem Darko je v teh kvalifikacijah igral bolje od mene."

Obetavni Darko Jorgić je svojega tekmeca Cedrica Nuytincka povsem nadigral, predvsem velja to za prvi niz, v katerem je po izidu 2:2 dobil devet zaporednih točk, in tretjega, ki ga je prav tako dobil z 11:2. Deni Kožul v obračunu z Martinom Allegrom take premoči ni imel, je pa vseeno zanesljivo zmagal. Nekaj težav je imel le v drugem nizu, ki ga je tudi z nekaj sreče dobil v podaljšku.

Urh se je bal "nadutih Belgijcev"

Smejalo se je tudi selektorju Jožetu Urhu: "Super. Bal sem se tekme, saj nam levoroki Belgijci ne ustrezajo. To smo videli že v Novi Gorici, kjer so se izkazali kot naduti in arogantni. Že takrat nismo igrali slabo, a smo bili rezultatsko nemočni. To, kar pa je bilo danes, pa je fantazija. Škoda, da tega niso mogli videti kje v Sloveniji. Bojan je opravil veliko delo, Darko in Deni pa sta tekmeca nato povsem razbila in prišla do velikega uspeha, s tem pa nadgradila odlične rezultate v mladinski konkurenci in v konkurenci do 21 let, v kateri sta na minulem EP-ju oba osvojila kolajni."

Slovenija je na koncu zbrala točko več kot prvi favoriti Poljaki, ki bodo morali v dodatne kvalifikacije.

Gent:

BELGIJA - SLOVENIJA 0:3

Robin Devos - Bojan Tokić 0:3 (-7, -5, -8)

Cedric Nuytinck - Darko Jorgić 0:3 (-2, -9, -2)

Martin Allegro - Deni Kožul 0:3 (-6, -11,-6)

Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca bo na jesenskem evropskem prvenstvu v Luksemburgu spet igrala v drugem kakovostnem razredu. Pred zadnjim krogom je imela priložnost, da se uvrsti v dodatne kvalifikacije za nastop v elitni skupini, a je ni izkoristila. V Dravogradu je še drugič izgubila proti Angliji, tudi tokrat z 2:3.

Dravograd:

SLOVENIJA - ANGLIJA 2:3

Alex Galič - Kelly Sibley 3:0 (9, 6, 11)

Ana Tofant - Tin Tin Ho 2:3 (7, 9, -9, -5, -8)

Manca Fajmut - Maria Tsaptsinos 3:0 (9, 9, 4)

Galič - Ho 1:3 (-7, -9, 9, -7)

Tofant - Sibley 0:3 (-9, -5, - 10)

T. O.