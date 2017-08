Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mo Farah je bil zelo razočaran po srebrni medalji na 5.000 metrov. Poraza za konec stadionske kariere ni načrtoval. Foto: Reuters VIDEO Bolt in Farah SP nista ko... VIDEO Prvi poraz Faraha po osmi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Farah: Sem kot pokvarjena plošča, ko ponavljam, da sem vse dosegel s trdim delom

14. avgust 2017 ob 17:19

London - MMC RTV SLO

Mo Farah je v svojem zadnjem nastopu na 10.000 metrov Veliki Britaniji pritekel edino zlato posamično medaljo na domačem svetovnem prvenstvu. Jezen je na novinarje, ki ga še vedno povezujejo s trenerjem Albertom Salazarjem.

V Somaliji rojeni Farah je v bogati karieri osvojil štiri olimpijske naslove (zlati dvojček mu je uspel v Londonu 2012 in lani v Riu), šestkrat ša je bil svetovni prvak. Črn oblak nad njegovo kariero je sodelovanje z ameriškim trenerjem Salazarjem, ki ga obtožujejo, da je svojim atletom nudil nedovoljena poživila.

"Lahko pišete, kar želite. Dejstvo je, da sem vse dosegel s trdim delom in predanostjo leto za letom. Počutim se kot pokvarjena plošča, ko se ponavljam. Če sem prestopil mejo, če jo je prestopil Alberto, zakaj to ponavljate leto za letom in postavljate to na prve strani? Dosegel sem, kar sem dosegel. Vi to skušate uničiti," je na vprašanje o sodelovanju z Salazarjem nejevoljno odgovoril Farah.

Etiopijci so ga premagali z ekipno taktiko

Več kot 55.000 gledalcev na olimpijskem štadionu je v soboto pričakovalo zlati dojček na dolgih progah. Tekmeci so se po novem porazu na 10.000 metrov precej bolje pripravili na pol krajšo razdaljo. Etiopijca Yomif Kejelecha in Selemon Barega sta se žrtvovala za rojak Muktarja Edrisa. Faraha sta skupaj Paulom Chelimom zaprla in nekaj časa je kazalo, da bo celo ostal brez odličja, s silovitim finišim pa je rešil srebro, a Edris ga je zanesljivo premagal.



"Tekmeci so imeli odličen načrt, šlo je za tri proti enemu. Več, kot sem storil, nisem mogel na koncu mi ni ostalo več moči, zmagal je boljši," je poudaril 34-letni Farah. V nedeljo ga čaka ša miting Diamantne lige v Birminghamu, nato pa še nastop na legendarnem mitingu Weltklasse v Zürichu.

V Londonu se je poslovil od stadionske atletike na velikih tekmovanjih, ob tem pa je naznanil, da želi, zdaj ko se bo posvetil cestni atletiki, da ga kličejo Mohamed Farah.

"Moje ulično ime je Mohamed. Čutim, da je z Mojem konec. Moram pozabiti na to, kaj sem dosegel in naredil na stadionih," je še dodal Farah.

A. G.