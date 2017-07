Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tjaša Oder je na lanskem EP-ju v Londonu osvojila bronasto medaljo na 800 m prosto. Foto: www.alesfevzer.com Adam Peaty je z rekordom svetovnih prvenstev zmagal na 100 metrov prsno. Foto: Reuters VIDEO Hosszujeva navdušila gled... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Favoriti v Budimpešti pobrali tisto, kar jim pripada

Na najdaljši razdalji Slovenki zaostali za najboljšimi izidi

24. julij 2017 ob 12:16,

zadnji poseg: 24. julij 2017 ob 17:30

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Plavalki Gaja Natlačen in Tjaša Oder sta na svetovnem prvenstvu v Budimpešti s 13. in 15. mestom na 1.500 m prosto dosegli dobri uvrstitvi, obe pa sta bili z nastopom nezadovoljni, saj sta si želeli boljše čase.

Odrova je imela s 16:08,67 z lanskega EP-ja v Londonu celo šesti prijavljeni dosežek, izid 16:34,86 pa potrjuje pomisleke plavalke, da bi si raje izbrala katero drugo tekmo, saj za SP po vseh zapletih v sezoni in prihodu s študija iz ZDA ni bila dovolj dobro pripravljena. Sprva je razmišljala celo o univerzijadi.

V slovenskem taboru nihče ne dvomi, da bi ob normalni pripravljenosti lahko odplavala izid 16:20,98, ki je tokrat zadostoval za finale najboljše osmerice. Okvirno pa je Korošica vseeno dosegla uvrstitev med 16 najboljših, ki v plavalni reprezentanci velja kot osnovno merilo za uvrstitev v ekipo.

"Vidi se, da mi manjka treningov. Razočarana sem, saj sem prišla po najboljši izid sezone, kar mi ni uspelo, a ne smem obžalovati tega, za kar sem se odločila konec lanske sezone. Roke so bile danes težke, tekmice so mi ušle, in ko se to zgodi, je težko. Trpela sem ob vsakem zaveslaju in komaj prišla do cilja. Ko ostaneš zadaj, je težko plavati. Res je, da letos nisem pričakovala ničesar, vseeno pa sem imela v glavi nekaj boljši izid," je po tekmi razmišljala nekdanja mladinska svetovna prvakinja v tej disciplini, ki je spomladi predčasno končala študij v Arizoni, zaradi česar je ostala brez treningov. Vrnila se je na domače Ravne, kjer se bo naslednja tri leta pripravljala na olimpijske igre v Tokiu.

Natlačnova je bila s 16:32,45 celo hitrejša od klubske kolegice iz Fužinarja, a tudi ona je precej zaostala za osebnim rekordom s prvenstva v Kazanu, zato je lahko zadovoljna le z uvrstitvijo.

"Začetek je bil dober, a v drugi polovici me je pobralo. Šla sem zraven, kot je na taki tekmi treba, a nisem zdržala. Ostala sem sama, tekmic nisem več videla, zato sem pač plavala, kolikor je šlo. Zdaj mi ostaja nastop na 800 m prosto," je povedala 20-letna Korošica, ki je potarnala, da ji je malce energije vzela tudi nedavna bolezen, zato dnevna forma, ki je v najdaljši plavalni disciplini še kako pomembna, ni bila optimalna.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Američanka Katie Ledecky (15:47:54).

V torek bodo v predtekmovanju v madžarski prestolnici nastopili Peter John Stevens na 50 m prsno, Martin Bau na 800 m prosto in Natlačnova zgolj za trening na 200 m prosto.

Popoldansko dogajanje je bilo zelo zanimivo, a presenečenj ni bilo. Adam Peaty je upravičil vlogo favorita in na 100 metrov prsno z rekordom prvenstev 57,46 ubranil naslov prvaka.

"Danes je bilo izjemno. V bazenu sem se ob tej publiki počutil kot doma. Naslova sem seveda vesel, a vem, da lahko plavam tudi pod 57 sekundami, a za to potrebujem še nekaj štartov," je Peaty razkril željo po novem rekordu, ki ga je pričakoval že v Budimpešti.

Švedinja Sarah Sjöstrom je le za desetinko zaostala za (svojim) svetovnim rekordom in na 100 delfin priplavala do svojega četrtega svetovnega naslova v tej disciplini. Prvič je slavila že pred osmimi leti, stara 15 let.

"Zelo sem vesela zlata, saj nisem vedela, kaj naj pričakujem. Sem v dobri formi, a v nedeljo sem nastopila štirikrat in zato sem bila tudi malo utrujena. Še bolj sem presenečena, da sem se tako približala rekordu," je povedala 23-letna Švedinja.

Gledalci so še posebej nestrpno čakali finale discipline 200 metrov mešano, njihova ljubljenka Katinka Hosszu pa je do zlate medalje prišla z izidom 2:07,00. Na 50 delfin je bil najhitrejši Britanec Benjamin Proud (22,75).

Ponedeljkovi finalni izidi

100 m prsno (M): 1. A. PEATY VB 57,47 2. K. CORDES ZDA 58,79 3. K. PRIGODA RUS 59,05 100 m delfin (Ž): 1. S. SJÖSTROM ŠVE 55,53 2. E. MCKEON AVS 56,18 3. K. WORRELL ZDA 56,37 50 m delfin (M): 1. B. PROUD VB 22,75 2. N. SANTOS BRA 22,79 3. A. GOVOROV UKR 22,84 200 m mešano (Ž): 1. K. HOSSZU MAD 2:07,00 2. J. OHAŠI JAP 2:07,91 3. M. COX ZDA 2:09,71

