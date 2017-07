Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je lani odpor Marina Čilića v četrtfinalu strl v petih nizih, letos je imel v finalu precej lažje delo. Foto: Reuters Nisem bil prepričan, ali se bom po lanskem finalu vrnil še kdaj v zaključni del tega turnirja, a če verjameš, lahko dosežeš kar koli. Še naprej sem sanjal, verjel vase, vse skupaj se mi je uresničilo, in je fantastično. Roger Federer Marina Čilića so v drugem nizu premagale solze. Imel je težave s stopalom, za nameček mu Federer ni dovolil razviti želene igre. Foto: Reuters Letos sem v Wimbledonu igral najboljši tenis v življenju, za to bi se rad zahvalil ekipi. Danes je bilo zelo težko, dal sem vse od sebe, upam da se bom lahko vrnil v finalni dvoboj Wimbledona še kdaj. Marin Čilić Federer je s 35 leti in 342 dnevi postal najstarejši zmagovalec Wimbledona v odprti dobi. Predtem je mejnik držal Arthur Ashe iz leta 1975. Foto: Reuters VIDEO Federer pričakuje izenače... Sorodne novice Federer do finala brez izgubljenega niza - za osmo lovoriko proti Čiliću Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Federer bliskovito do rekordne osmice v Wimbledonu

Čilić letos prej končuje točke in prihaja na mrežo

16. julij 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 17:16

London - MMC RTV SLO/Reuters

Roger Federer je osvojil rekordni osmi naslov v Wimbledonu, potem ko je v zgolj uri in 41 minutah odpravil Marina Čilića v finalu s 6:3, 6:1 in 6:4.

To je bil za Federerja že 19. osvojeni turnir za grand slam, ki ga je dobil v 19 nizih, na svojem 19. turnirju na 'sveti travi'. S tej je postal prvi tenisač, ki je v Wimbledonu turnir osvojil osemkrat.

Švicar se v finalu s Čilićem ni pretirano utrudil. Niti za trenutek ni popustil Hrvatu, ki je imel sicer nekaj težav s stopalom. Čilić se je v drugem nizu tudi čustveno zlomil, na klopi ob igrišču je potočil nekaj solz, a tudi to ni pomagalo. Švicar je bil v svojem svetu, z izjemno natančno odmerjenimi udarci je nasprotnika spravljal v obup.

Federer je zadnja dva finala pred letošnjim v All England Clubu izgubil, leta 2014 in predlani je bil boljši Novak Đoković. Nazadnje je pokal dvignil pred petimi leti, ko je v štirih nizih ugnal Andyja Murrayja.

V 61 minutah vodstvo z 2:0!

Čilić je prvič v težave padel v 5. igri prvega niza, ko je Federer na njegov servis povedel z 0:40 in si priigral tri žogice za break. Prvi dve je 28-letnik še ubranil, pri tretji ni imel možnosti. Do tistega trenutka je bil boljši nasprotnik, nato pa je njegova igra doživela hud padec. Sledile so nevsiljene napake, ki jih je Federer pridno vnovčil, v 9. igri je dobil prvi niz s 6:3, potem ko je Čilić storil dvojno napako. Federerjeva prevlada se je nadaljevala tudi v drugem nizu. Čilića je začetni udarec pustil na cedilu, Federer pa je blestel z returni. V 2. igri drugega niza je Čilić z novo napako padel v zaostanek z 2:0. Potem ko je izgubil še tretjo igro drugega niza se je na klopi ob igrišču zlomil in potočil nekaj solz. Toda vse to mu ni kaj prida pomagalo, Federer je še naprej mlel vse pred seboj, drugi niz je dobil s 6:1.

Prelomni trenutek v 7. igri tretjega niza

Federer je po uri in minuti vodil že z 2:0 v nizih. Zgodovina je bila na njegovi strani, saj se je kar 25 zaporednih final turnirjev za grand slam končalo z zmago tistega, ki je povedel z 2:0. Tako se je končalo tudi 49 zaporednih final v Wimbledonu. Vseeno se je moral za zmago v tretjem nizu Švicar tokrat malce bolj potruditi, saj je začel Čilić precej bolje servirati, ob izidu 3:3 pa se je nato jeziček na tehtnici prevesil na Federerjevo stran. Čilić je z nevsiljeno napako Švicarju podaril dve priložnosti za break, Federer je izkoristil že prvo, potem ko je Hrvat forehand diagonalo poslal v mrežo. 4:3. Break je Federer v naslednji igri le še potrdil, do naslova v Wimbledonu so ga ločile le še štiri točke. Vsega je bilo konec v 10. igri, ko si je priigral dve zaključni žogici, z asom je izkoristil drugo!

Federer: Vsega tega še ne dojemam

"Letos sem v Wimbledonu igral najboljši tenis v življenju, za to bi se rad zahvalil ekipi. Danes je bilo zelo težko, dal sem vse od sebe, upam da se bom lahko vrnil v finalni dvoboj Wimbledona še kdaj," je po dvoboju dejal Čilić. "Včasih je kruto, dobro se je boril, zame je heroj. Čestitke za odličen turnir. Lahko bi bil ponosen, igrati finale v Wimbledonu je nekaj posebnega. Včasih so porazi v finalih kruti, a lahko si ponosen nase," je Čiliću po dvoboju dejal Federer, ki je postal prvi tenisač z osmimi naslovi v Wimbledonu "Vsega tega sploh ne morem še dojeti. Nisem bil prepričan, ali se bom po lanskem finalu vrnil še kdaj v zaključni del tega turnirja, a če verjameš, lahko dosežeš kar koli. Še naprej sem sanjal, verjel vase, vse skupaj se mi je uresničilo, in je fantastično," je dodal in poudaril, da želi naslednje leto na 'sveti travi' ubraniti naslov.

WIMBLEDON

(12.000.000 britanskih funtov, trava)

FEDERER (ŠVI/3) - ČILIĆ (HRV/7)

6:3, 6:1, 6:4

Statistika Roger Federer Marin Čilić Prvi servis (%) 76 60 Asi 8 5 Dvojne napake 2 3 Nevsiljene napake 8 23 Winnerji 23 16 Osvojene točke 96 64 Osv. točke na mreži 6/8 12/23 Priložnosti za break 5/10 0/1



Polfinale:

ČILIĆ (HRV/7) - QUERREY (ZDA/24)

6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5

FEDERER (ŠVI/3) - BERDYCH (ČEŠ/11)

7:6 (4), 7:6 (4), 6:4

Zmagovalci Wimbledona od leta 1990 dalje:

1990 - Stefan Edberg

1991 - Michael Stich

1992 - Andre Agassi

1993 - Pete Sampras

1994 - Pete Sampras

1995 - Pete Sampras

1996 - Richard Krajicek

1997 - Pete Sampras

1998 - Pete Sampras

1999 - Pete Sampras

2000 - Pete Sampras

2001 - Goran Ivanišević

2002 - Lleyton Hewitt

2003 - Roger Federer

2004 - Roger Federer

2005 - Roger Federer

2006 - Roger Federer

2007 - Roger Federer

2008 - Rafael Nadal

2009 - Roger Federer

2010 - Rafael Nadal

2011 - Novak Đoković

2012 - Roger Federer

2013 - Andy Murray

2014 - Novak Đoković

2015 - Novak Đoković

2016 - Andy Murray

2017 - Roger Federer

M. R., M. L.