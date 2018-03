Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je dobil prvih 16 dvobojev leta, kar mu je uspelo le še leta 2006. Foto: Reuters Hyeon Chung nadaljuje z velikimi koraki proti najboljši dvajseterici. Foto: Reuters Dodaj v

Federer bo številka 1 tudi po turnirju v Miamiju

Chung najboljši azijski igralec

16. marec 2018 ob 08:37

Indian Wells - MMC RTV SLO

Roger Federer je v četrtfinalu teniškega turnirja v Indian Wellsu brez večjih težav premagal Korejca Hyeona Chunga s 7:5 in 6:1.

Švicar si je s tem zagotovil, da bo na vrhu lestvice ATP tudi po koncu turnirja v Miamiju, ki je naslednja postojanka najboljših teniških igralcev in kjer prav tako brani lansko zmago.

Dobil šest od sedmih iger

Dvoboj je bil vsaj malo bolj izenačen kot v polfinalu Melbourna, kjer so Azijca izdali žulji in je moral obračun predati v drugem nizu. Federer je dobil prve tri igre, a je Chung vrnil z enako mero in izenačil na 5:5. Odločilna je bila 12. igra, v kateri je Federer z brejkom dobil niz, osvojil je kar šest od sedmih zaporednih iger in obračuna je bilo hitro konec.

Zdaj ga čaka Ćorić

"Vesel sem, da sem našel pot do zmage. Začel sem dobro, nato malo padel v igri, ampak potem spet našel prave udarce. Odločilnih je bilo 10, 15 minut ob koncu uvodnega in na začetku drugega niza, ko sem se odlepil," je povedal Federer, ki ga zdaj v polfinalu čaka Borna Ćorić.

Nova azijska številka 1

Chung bo v ponedeljek na lestvici ATP napredoval na 23. mesto, s čimer bo prehitel Keia Nišikorija in postal najbolje uvrščeni Azijec. "Počaščen sem, da bom azijska številka 1," je ob tem povedal 21-letnik.

Indian Wells, četrtfinale, moški:

FEDERER (ŠVI/1) - CHUNG (J. KOR/23)

7:5, 6:1

ČORIĆ (HRV) - ANDERSON (JAR/7)

2:6, 6:4, 7:6 (3)

QUERREY (ZDA/18) - RAONIC (KAN/32)

DEL POTRO ARG/6 - KOHLSCHREIBER (NEM/31)

Ženske:

HALEP (ROM/1) - MARTIĆ (HRV)

6:4, 6:7, 6:3

OSAKA (JAP) - KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/5)

6:2, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/8) - SUAREZ N. ŠPA/27

6:3, 6:2

KASATKINA (RUS/20) - KERBER (NEM/10)

6:0, 6:2

S. J.