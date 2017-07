Federer do finala brez izgubljenega niza - za osmo lovoriko proti Čiliću

Švicar bo v nedeljo ob 15.00 lovil 19. naslov za grand slam

14. julij 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 19:13

London - MMC RTV SLO

Roger Federer bo v nedeljo lovil rekordno osmo lovoriko v Wimbledonu proti Marinu Čiliću. V polfinalu je odpravil Tomaša Berdycha s 7:6, 7:6 in 6:4. Hrvat je premagal Sama Querreyja s 6:7, 6:4, 7:6 in 7:5.

35-letni Švicar se je brez izgubljenega niza uvrstil v enajsti finale na Church Roadu, prvič je zmagal leta 2003, sedmič pa pred petimi leti. Berdych, ki je pred sedmimi leti v četrtfinalu izločil Federerja, nato pa v finalu izgubil proti Rafaelu Nadalu, se je izkazal za zelo žilavega tekmeca. Obračun je trajal dve uri in 18 minut.

Baselčan si je že v prvi igri priigral priložnost za odvzem servisa, a je ni unovčil. V peti igri mu je uspelo, povedel je s 4:2, nato pa popustil in Čeh je nanizal kar tri igre zapored. Podaljšana igra je pripadla Federerju s 7:4. V drugem nizu sta oba zadržala začetne udarce, znova je odločal "tie-break". Švicar je sijajno vrnil močen servis Čeha s forhendom za 2:1, nato pa je osvojil še dve točki s forhendom in podaljšano igro še drugič dobil s 7:4. V tretjem nizu je odločil brejk v sedmi igri.

Statistika Federer Berdych Prvi servis (%) 67 62 Asi 13 9 Dvojne napake 4 0 Nevsiljene napake 20 19 Winnerji 53 31 Osvojene točke 126 107 Osv. točke na mreži 23/31 20/36 Priložnosti za brejk 2/9 1/6



Federer: Čilić me je razbil pred tremi leti

"Nov finale Wimbledona je pravi privilegij. Ne morem verjeti, da bom znova zaigral na tako pomembnem dvoboju na osrednjem igrišču. Zelo prav mi bo prišel dan počitka, da zberem misli. Čilić je zelo prijazen fant, ki pa me je pred tremi leti razbil v polfinalu Odprtega prvenstva ZDA. Upam, da v nedeljo ne bo igral tako dobro," je poudaril Federer.

Čilić lahko nasledi Ivaniševića

28-letni Čilić, ki je leta 2014 osvojil Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, se je prvič prebil v finale v All England Clubu. Njegov nekdanji trener Goran Ivanišević je v letih 1992, 1994, 1998 izgubil finalni obračun, leta 2001 pa je dobil dramatični finale proti Patricku Rafterju.

Hrvata zmedel nepričakovani odmor

V prvem nizu sta oba zanesljivo zadržala začetne udarce, priložnosti za brejk sploh ni bilo. V podaljšani igri je Čilić povedel s 4:1, nato pa je Querrey nanizal štiri točke zapored. Pri izidu 6:6 je ob menjavi strani starejši gledalki postalo slabo. Dvoboj je bil za nekaj minut prekinjen, saj so ji varnostniki pomagali s tribune. Hrvat je nato naredil dve neizsiljeni napaki in Američan se je veselil zmage v prvem nizu.

Querrey precej slabše vračal močne servise

V drugem nizu je Čilić precej bolje vračal servise. V prvi in peti igri se je Querreyju še uspelo rešiti, v sedmi igri pa je Hrvat prišel do odvzema servisa in nato dvakrat zadržal začetni udarec brez izgubljene točke za izenačenje na 1:1 v nizih. V tretji igri tretjega niza je Američan znova izgubil servis, a je takoj izenačil na 2:2. Ključna je bila podaljšana igra, ko je Čilić nanizal štiri točke zapored (7:3) in povedel z 2:1 v nizih.

Querrey je nato v četrtem nizu povedel že s 3:1, a je nato popolnoma popustil. Čilić je z brejkoma v osmi in 12. igri zmagal po dveh urah in 56 minutah. Obračun je končal z izjemno forhend paralelo. Hrvat je serviral 25 asov, Američan pa 13.

Statistika Querrey Čilić Prvi servis (%) 64 65 Asi 13 25 Dvojne napake 3 1 Nevsiljene napake 26 21 Winnerji 46 70 Osvojene točke 121 150 Osv. točke na mreži 20/32 13/17 Priložnosti za brejk 2/3 4/14



"Pričakoval sem zelo dolg obračun, v katerem bodo odločale malenkosti. Querrey je odigral zelo dobro, ostal sem maksimalno osredotočen," je pojasnil Čilić, ki je leta 2014 v New Yorku na poti do naslova v polfinalu gladko odpravil tudi Federerja.

Juvanova že v polfinalu mladinskih dvojic

Kaja Juvan je v tekmovanju mladink med dvojicami prišla že do polfinala. S Srbkinjo Olgo Danilović sta v četrtfinalu po manj kot uri premagali Nemko Jule Niemeier in Latvijko Danielo Vismane s 6:1 in 6:2. Njuni tekmici za vstop v finale bosta Mehičanka Maria Jose Portillo Ramirez in Američanka Sofia Sewing.

Wimbledon, polfinale (M)

(12.000.000 britanskih funtov, trava)



ČILIĆ (HRV/7) - QUERREY (ZDA/24)

6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5

FEDERER (ŠVI/3) - BERDYCH (ČEŠ/11)

7:6 (4), 7:6 (4), 6:4

Mladinke, dvojice, četrtfinale:

JUVAN/DANILOVIĆ (SLO/SRB) -

NIEMEIER/VISMANE (NEM/LAT)

6:1, 6:2



Polfinale, sobota:

JUVAN/ DANILOVIĆ (SLO/ SRB) -

PORTILLO RAMIREZ/SEWING (MEH/ZDA)

A. G.