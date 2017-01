Federer stopnjuje formo: v 3. krogu suvereno ugnal Berdycha

Kuznecova dobila maraton

20. januar 2017 ob 07:52,

zadnji poseg: 20. januar 2017 ob 13:10

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer nadaljuje pohod k morebitnemu 18. grand slamu. Odlično formo je v Melbournu demonstriral v 3. krogu, kjer je ugnal Tomaša Berdycha s 6:2, 6:4 in 6:4.

Švicar je najboljši tenis prikazal ob koncu prvega niza in v začetku drugega, ko je nanizal sedem zaporednih iger. Dominanten je bil predvsem na svoj prvi servis, s katerim je izgubil vsega dve točki (39/41)!

Ponudil ni niti ene priložnosti za brejk

Učinkovit je bil pri brejk priložnostih, saj je izkoristil štiri od petih žogic za brejk, Čehu pa sam ni ponudil niti ene!

Vsi gladko naprej

V osmino finala so se sicer prebili vsi favoriti. Nekaj dela je imel nekdanji zmagovalec Stan Wawrinka, ki je proti Viktorju Troickemu izgubil prvi niz, a nato stvari postavil na svoje mesto (3:6, 6:2, 6:2, 7:6). Med najboljših 16 sta se po štirih nizih uvrstila tudi Francoz Jo Wilfried Tsonga in Nemec Mischa Zverev. Izjemno učinkovit je bil prvi igralec sveta Andy Murray, ki je premagal Sama Querreyja s 6:4, 6:2 in 6:4.

Odlična igra Venus Williams

V ženski konkurenci je prva igralka sveta Angelique Kerber odpihnila Kristyno Pliškovo s 6:0 in 6:4. Rusinja Svetlana Kuznecova je dobila maraton proti Jeleni Janković (6:4, 5:7, 9:7). Še bolj dominantna je bila Venus Williams, ki je Kitajki Jingjing Duan prepustila le eno igro (6:1, 6:0).

Moški, 3. krog, zgornja polovica tabele:

MURRAY (VB/1) - QUERREY (ZDA/31)

6:4, 6:2, 6:4

M. ZVEREV (NEM) - JAZIRI (TUN)

6:1, 4:6, 6:3, 6:0

FEDERER (ŠVI/17) - BERDYCH (ČEŠ/10)

6:2, 6:4, 6:4

NIŠIKORI (JAP/5) - LACKO (SLK)

6:4, 6:4, 6:4

WAWRINKA (ŠVI/4) - TROICKI (SRB/29)

3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7)

SEPPI (ITA) - DARCIS (BEL)

4:6, 6:4, 7:6 (1), 7:6 (2)

TSONGA (FRA/12) - SOCK (ZDA/23)

7:6 (4), 7:5, 6:7 (8), 6:3

EVANS (VB) - TOMIC (AVS/27)

7:5, 7:6 (2), 7:6 (3)

Ženske, 3. krog, zgornja polovica tabele:

KERBER (NEM/1) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

6:0, 6:4

VANDEWEGHE (ZDA) - BOUCHARD (KAN)

6:4, 3:6, 7:5

CIRSTEA (ROM) - RISKE (ZDA)

6:2, 7:6 (2)

MUGURUZA (ŠPA/7) - SEVASTOVA (LAT/32)



BARTHEL (NEM) - BARTY (AVS)

6:4, 3:6, 6:3

V. WILLIAMS (ZDA/13) - DUAN (KIT)

6:1, 6:0

PAVLJUČENKOVA (RUS/24) - SVITOLINA UKR/11

7:5, 4:6, 6:3

KUZNECOVA (RUS/8) - JANKOVIĆ (SRB)

6:4, 5:7, 9:7

S. J.