Federer in Nadal stopnjujeta formo v New Yorku

Prva nosilka Pliškova rešila zaključno žogo

2. september 2017 ob 20:06,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 05:49

New York - MMC RTV SLO

Rafael Nadal je drugič zapored izgubil uvodni niz, nato pa prikazal odlično igro in s 6:7, 6:3, 6:1 in 6:4 izločil Leonarda Mayerja. V osmini finala Odprtega prvenstva ZDA ga čaka Aleksander Dolgopolov.

Srečni poraženec kvalifikacij, ki se je v glavni žreb uvrstil zaradi odpovedi Miloša Raonića, je prikazal sijajno igro v prvem nizu. Argentinec je bil prvi nosilec kvalifikacijskega turnirja, v 3. krogu je izgubil proti Nemcu Maximilianu Martererju s 6:4 in 7:5. Zmagovalec letošnjega turnirja v Hamburgu je pod zaprto streho na stadionu Arthurja Asha zdržal kar tri ure in 15 minut.

V prvem nizu je Nadal v četrti in šestri igri zapravil kar šest priložnosti za brejk. Argentinec je vedno odigral najboljšo točko, ko se je znašel v težavah. Predvsem fohend je deloval sijajno in podaljšano igro je dobil s 7:3.





Statistika Nadal Mayer

Prvi servis (%) 68 63 Asi 4 12 Dvojne napake 3 5 Neizsiljene napake 26 52 Winnerji 39 45 Osvojene točke 140 120 Osv. točke na mreži 19/23 20/38 Priložnosti za brejk 6/25 1/3

Ko je Rafa dobil zalet, ga ni bilo mogoče ustaviti

V drugem nizu je imel Mayer pri vodstvu z 2:1 prednost 15/40 na servis Španca, ki pa je uspel izenačiti na 2:2. Nadal je v sedmi igri prvič prišel do odvzema servisa, skupno je bilo to že 14. priložnost za brejk. Ko je dobil zalet, ga ni bilo več mogoče zaustaviti. V tretjem nizu je Argentinec osvojil le eno igro, tudi v četrtem nizu je Nadal povedel s 5:2 in v deseti igri pripeljal obračun do konca.

Federer tokrat zelo pohitel

Po izjemno dolgem dnevnem sporedu se je nočni spored začel skoraj s triurno zamudo. Roger Federer je tokrat pohitel, v uri in 46 minutah je odpravil Feliciana Lopeza s 6:3, 6:3 in 7:5. 36-letni Švicar je v uvodnih dveh nastopih napredoval šele po petih nizih, Frances Tiafoe in Mihail Južni sta ga pošteno namučila. Lopez je še vedno brez zmage proti petkratnemu zmagovalcu turnirja na igriščih Flushing Meadowsa, izgubil je vseh 13 medsebojnih obračunov.

Levoroki Španec je v prvem nizu izgubil začetni udarec v četrti igri, Federer pa je gladko dobil vse igre na svoj servis. V četrti igri drugega niza se je znašel v težavah, a se je hitro rešil z dvema odličnima servisoma. Lopez je nato popustil, izgubil je kar pet iger zapored. V tretjem nizu je Federer povedels 3:1, nato pa odigral zelo slabo peto igro in edinkrat na obračunu je izgubil servis. Ključni brejk mu je nato uspel v 12. igri.



Thiem v odlični formi

Dominic Thiem je slabo začel dvoboj 3. kroga, a je kmalu našel prestavo više in ugnal Adriana Mannarina s 7:5, 6:3 in 6:4. Francozu je že v prvi igri uspel brejk, prednost je držal vse do 5:4, a mu nato na svoj servis ni uspelo potrditi niza. Avstrijec je nato dvignil raven igre in preostanek dvoboja dobil 15 iger, Mannarino pa le sedem.

Še bolj suveren je bil Aleksander Dolgopolov, ki je Viktorju Troickemu oddal vsega pet iger.

Prva nosilka Pliškova rešila zaključno žogo

Karolina Pliškova je v izjemno napetem obračunu 3. kroga na stadionu Arthurja Asha s 3:6, 7:5 in 6:4 premagala Kitajko Šuaj Žang. Prva igralka sveta je bila že v velikih težavah, saj je Žangova pri vodstvu s 6:3 in 5:4 servirala za odmevno zmago. Priigrala si je zaključno žogo, ki pa jo je Čehinja rešila. Uspela je izenačiti na 5:5 in nato v 12. igri prišla še do enega brejka in izenačenja na 1:1 v nizih. Tudi v odločilnem nizu je Kitajka povedla z 2:0, vendar prednosti ni uspela zadržati.

"V ključnih trenutkih sem ostala mirna. Nobene panike ni bilo. Ko je imela Žangova zaključno žogo, sem zadela forhend paralelo. V zaključku drugega niza sem imela srečo, da je tekmica naredila nekaj napak," je pojasnila Pliškova.

Vandeweghejeva izločila Radwansko

Pri ženskah so imeli precej zadovoljstva domači navijači, ki so pozdravili zmagi Jennifer Brady in Coco Vanderweghe. Slednja je v pravi drami in seriji odvzetih servisov ugnala

Poljakinjo Agnieszko Radwansko s 7:5, 4:6 in 6:4. Ameriški dan je skazila le Elina Svitolina, ki je izločila Shelby Rogers s 6:4 in 7:5.

3. krog (M), zgornja polovica tabele:

NADAL (ŠPA/1) - MAYER (ARG)

6:7 (3), 6:3, 6:1, 6:4

DOLGOPOLOV (UKR) - TROICKI (SRB)

6:1, 6:0, 6:4

GOFFIN (BEL/9) - MONFILS (FRA/18)

7:5, 5:1, b.b.

RUBLEV (RUS) - DŽUMHUR (BiH)

6:4, 6:4, 5:7, 6:4

FEDERER (ŠVI/3) - LOPEZ (ŠPA/31)

6:3, 6:3, 7:5

KOHLSCHREIBER (NEM/33) - MILLMAN (AVS)

7:5, 6:2, 6:4

DEL POTRO (ARG/24) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/11)

6:3, 6:3, 6:4

THIEM (AVT/6) - MANNARINO (FRA/30)

7:5, 6:3, 6:4

3. krog (Ž), zgornja polovica žreba:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - ŽANG (KIT/27)

3:6, 7:5, 6:4

BRADY (ZDA) - NICULESCU (ROM)

6:3, 4:6, 7:6 (3)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - A. RADWANSKA (POL/10)

7:5, 4:6, 6:4

ŠAFAROVA (ČEŠ) - NARA (JAP)

6:3, 6:2

SVITOLINA (UKR/4) - ROGERS (ZDA)

6:4, 7:5

KEYS (ZDA/15) - VESNINA (RUS/17)

KASATKINA (RUS) - OSTAPENKO (LAT/12)

6:3, 6:2

KANEPI (EST) - OSAKA (JAP)

6:3, 2:6, 7:5

A. G.