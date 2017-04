Federer izpušča pesek; naslednji veliki cilj Wimbledon

Na stavnicah Đoković prvi favorit tako za Pariz kot London

3. april 2017 ob 10:10

Miami - MMC RTV SLO

Junak prve četrtine teniške sezone Roger Federer si bo po zmagoviti ameriški turneji privoščil dolg odmor in bo izpustil večji del peščene sezone. Verjetno bo nastopil le na grandslamskem turnirju v Parizu.

"Moj naslednji veliki cilj je Wimbledon. Prihodnji mesec bom ostal na trdi podlagi in se začel pripravljati na pesku dva tedna pred odprtim prvenstvom Francije," je povedal Federer, ki bo tako izpustil naslednje tri peščene turnirje serije 1.000 v Monte Carlu, Madridu in Rimu.

Federer je povedal, da je bilo lani na pesku njegovo koleno negotovo in s fizioterapvetom so se odločili, da letos ne bodo tvegali. "Upam, da bom igral v Parizu," je še dejal Federer in pustil priprta vrata tudi za glavni peščeni turnir sezone, ki bo v Parizu od 28. maja do 11. junija. Wimbledon bo od 3. do 16. julija.

Federer se je z novimi tisoč točkami na lestvici WTA povzpel že na četrto mesto. Premočno pa Švicar po zmagah v Melbournu, Indian Wellsu in Miamiju vodi na lestvici v tej sezoni, kjer je zbral že 4.045 točk, toliko kot lani v tem času Novak Đoković. Drugi na tej lestvici je Rafael Nadal (2.235), tretji pa Stan Wawrinka (1.500). Prvi igralec sveta Andy Murray je šele 12. (840 točk), Đoković pa 22. (475 točk).

V peščeni del sezone glede na trenutno formo kot prvi favorit vstopa kralj te podlage Rafael Nadal, ki bo sredi aprila branil lanski naslov v Monte Carlu. Na pesku je začel trenirati tudi lanski zmagovalec Roland Garrosa Đoković, ki je saniral poškodbo komolca in naj bi konec tedna nastopil v četrtfinalu Davisovega pokala na trdi podlagi v Beogradu. Nasprotnik Srbije je Španija, za katero Nadal ne bo igral.

Đoković je na stavnicah prvi favorit za osvojitev Roland Garrosa (količnik 2,75), sledita pa Nadal (3,25) in Andy Murray (4). Za osvojitev Wimbledona sta sodeč po stavnicah prva kandidata Đoković in Murray (oba količnik 3), sledi pa Federer (4,5).

Lestvica ATP: 1. (1) A. MURRAY VB 11.960 2. (2) N. ĐOKOVIĆ SRB 7.915 3. (3) S. WAWRINKA ŠVI 5.785 4. (6) R. FEDERER ŠVI 5.305 5. (7) R. NADAL ŠPA 4.735 6. (5) M. RAONIĆ KAN 4.345 7. (4) K. NIŠIKORI JAP 4.310 8. (9) M. ČILIĆ HRV 3.385 9. (8) D. THIEM AVT 3.385 10. (10) J. TSONGA FRA 3.265 11. (11) G. MONFILS FRA 3.010 12. (13) G. DIMITROV BLG 2.880 13. (14) T. BERDYCH ČEŠ 2.790 14. (12) D. GOFFIN BEL 2.705 15. (17) J. SOCK ZDA 2.510 ... 132. (136) B. KAVČIČ SLO 444 148. (145) G. ŽEMLJA SLO 406 282. (273) B. ROLA SLO 177 Lestvica WTA: 1. (1) A. KERBER NEM 7.340 2. (2) S. WILLIAMS ZDA 7.010 3. (3) K. PLIŠKOVA ČEŠ 6.020 4. (4) D. CIBULKOVA SLK 5.245 5. (5) S. HALEP ROM 5.022 6. (6) G. MUGURUZA ŠPA 4.790 7. (11) J. KONTA VB 4.330 8. (8) A. RADWANSKA POL 4.290 9. (7) S. KUZNECOVA RUS 4.025 10. (12) V. WILLIAMS ZDA 3.865 11. (9) M. KEYS ZDA 3.857 12. (14) C. WOZNIACKI DAN 3.810 13. (10) E. SVITOLINA UKR 3.740 14. (13) E. VESNINA RUS 3.235 15. (15) P. KVITOVA ČEŠ 3.030 142. (142) T. ZIDANŠEK SLO 412 143. (144) D. JAKUPOVIĆ SLO 406 169. (172) P. HERCOG SLO 324 244. (243) T. MAJERIČ SLO 199





R. K.