Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je bil že 302 tedna na prvem mestu lestvice ATP. Foto: EPA Dodaj v

Federer le še zmago oddaljen od številke ena v Rotterdamu

V četrtfinalu ga čaka Robin Haase

15. februar 2018 ob 23:17

Rotterdam - MMC RTV SLO

Roger Federer je v osmini finala teniškega turnirja v Rotterdamu premagal Philippa Kohlschreiberja s 7:6 in 7:5. V petek lahko postane najstarejši igralec v zgodovini na prvem mestu na lestvice ATP.

36-letni Švicar je imel precej dela z Nemcem, ki ni dobil še nobenega izmed 13 medsebojnih obračunov. V prvem nizu sta oba zelo dobro servirala in odločala je podaljšana igra. Kohlschreiber si je priigral dve zaključni žogi pri 6:4, a se je Federer v ključnih trenutkih zbral in dobil "tie-break" z 10:8.

V drugem nizu je odločil brejk v enajsti igri. Dvoboj je trajal uro in 42 minut. Federer se bo v četrtfinalu srečal z Robinom Haasejem. Če se bo uvrstil v polfinale, bo v ponedeljek znova na prvem mestu lestvice ATP, kjer je bil že rekordna 302 tedna.

"To je bil zelo zahteven obračun. Nikakor nisem našel pravega ritma. Že od začetka obračuna sem vedel, da me čaka hud boj. Zelo mi je odleglo po zaključni žogi," je pojasnil 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Serviral je enajst asov in ni dopustil niti ene priložnosti za odvzem servisa.

ROTTERDAM, osmina finala, tabela

(1.996.245 evrov, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) - KOHLSCHREIBER (NEM)

7:6, 7:5

HAASE (NIZ) - GRIEKSPOOR (NIZ)

6:4, 6:0

SEPPI (ITA) - A. ZVEREV (NEM/3)

6:4, 6:3

MEDVEDEV (RUS) - HERBERT (FRA)

3:6, 7:6, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/6) - TROICKI (SRB)

6:1, 6:2

GOFFIN (BEL/4) - LOPEZ (ŠPA)

6:1, 6:3

RUBLJEV (RUS) - DŽUMHUR (BiH)

6:4, 7:6

DIMITROV (BLG/2) - KRAJINOVIĆ (SRB)

7:6, 7:5

A. G.