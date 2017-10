Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je v letošnji sezoni presegel pričakovanja, v naslednjem mesecu dni pa lahko še zaokroži izjemno leto. Foto: Reuters Dodaj v

Federer na domačem turnirju melje tekmece

26. oktober 2017 ob 22:41

Basel/Dunaj - MMC RTV SLO

Roger Federer je v osmini finala teniškega turnirja serije 500 v Baslu odpravil Benoita Pairja s 6:1 in 6:3 po 57 minutah. V petkovem četrtfinalu ga čaka Adrian Mannarino.

36-letni Švicar v domačem mestu lovi osmo lovoriko, dobil je vseh pet medsebojnih obračunov s Francozom, ki tako ostaja brez dobljenega niza.

"Ta teden mi gre vse po načrtih. Vse od prve točke igram dober tenis. Vedno je prav poseben pritisk v domačem mestu. Vsi veliko pričakujejo," je pojasnil 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ima še vedno možnosti, da konča leto na prvem mestu lestvice ATP. V dveh dvobojih v Baslu je oddal le osem iger, v uvodnbem krogu je ugnal Američana Francesa Tiafoeja s 6:1 in 6:3.

Naslednji teden je na sporedu zadnji letošnji turnir serije 1.000 v dvorani Bercy v Parizu, nato pa še zaključni turnir serije ATP v Londonu med 12. in 19. novembrom.

Gasquet izločil Thiema na Dunaju

Ta teden poteka tudi turnir na Dunaju. Številne navijače je razočaral Dominic Thiem, ki je v osmini finala izpadel. Richard Gasquet je bil boljši s 4:6, 7:5 in 6:1. Francoz je do ključnega brejka v drugem nizu prišel v enajsti igri, v odločilnem nizu pa je Thiem popolnoma popustil. Dvoboj je trajal dve uri in 21 minut.

BASEL, osmina finala, tabela

(2.100.000 evrov, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/1) - PAIRE (FRA)

6:1, 6:3

MANNARINO (FRA/7) - SHAPOVALOV (KAN)

4:6, 6:1, 6:2

GOFFIN (BEL/3) - ČUNG (KOR)

6:4, 6:1

SOCK (ZDA/5) - HAASE (NIZ)

6:4, 2:6, 6:4

BAUTISTA AGUT (ŠPA/6) - HARRISON (ZDA)

6:3, 7:6

DEL POTRO (ARG/4) - BENNETEAU (FRA)

6:4, 6:4

FUCSOVICS (MAD) - MAYER (ARG)

3:0, b.b.

ČILIĆ (HRV/2) - ČORIĆ (HRV)

6:3, 3:6, 6:3

DUNAJ, osmina finala, tabela

(2.600.000 evrov, trda podlaga)



A. ZVEREV (NEM/1) - SIMON (FRA)

7:6, 6:4

TSONGA (FRA) - DŽUMHUR (BIH)

6:7, 7:6, 6:1

SCHWARTZMAN (ARG) - CARRENO BUSTA (ŠPA/4)

5:7, 6:1, 6:1

KOHLSCHREIBER (NEM) - HERBERT (FRA)

7:6, 6:3

STRUFF (NEM) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

6:7, 6:2, 7:6

EDMUND (VB) - NOVAK (AVT)

7:6, 6:7, 7:6

POUILLE (FRA) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:3, 7:6

GASQUET (FRA) - THIEM (AVT/2)

4:6, 7:5, 6:1

A. G.