Federer na domačem turnirju našel recept za "DelPa"

29. oktober 2017 ob 18:05

Basel,Dunaj - MMC RTV SLO

V izjemnem finalu teniškega turnirja serije 500 v Baslu je Roger Federer premagal Juana Martina del Potra s 6:7, 6:4 in 6:3. Švicar se je veselil osme zmage na domačem turnirju.

198 cm visoki Argentinec je leta 2012 ugnal Federerja v finalu v St. Jakobshalle s 6:4, 6:7 in 7:6, leto zatem pa še 7:6, 2:6 in 6:4. Tokrat je 36-letni veteran po dveh urah in 31 minutah izjemne igre prišel do 95. turnirske zmage v karieri. Prehitel je Ivan Lendla, s katerim sta si po številu turnirskih zmag do zdaj delil drugo mesto (pred njim je s 109 zmagami le še Američan Jimmy Connors) in sedma letošnja.

Del Potro je začel nervozno, v prvi igri je izgubil začetni udarec, a je nato uspel izenačiti na 1:1. Federer je navdušil navijače v peti igri, ko je zadel dva sijajna forhenda. Serviral je za zmago v prvem nizu, a je "DelPo" odlično vračal servise in izenačil na 5:5. Odločala je podaljšana igra, ki jo je dobil Argentinec s 7:5.

Tudi drugi niz je bil zelo napet. V tretji in peti igri je bil ljubljenec občinstva v težavah, a se je uspel obakrat rešiti po zaostanku s 30/40. V deseti igri je Federer prišel do edinega brejka. V zadnjem nizu je del Potro dobil prvo igro na servis Švicarja, ki pa se je nato prebudil in nanizal kar štiri igre zapored. Prednost je zadržal do konca.

Po koncu je Federer tradicionalno podelil vsem pobiralcem žog medalje. Pred začetkom bogate kariere je v domačem mestu tudi sam pobiral žoge.

"Pozna se, da sem že nekoliko utrujen. Za mano je izredno uspešen mesec, v katerem sem na vsakem turnirju prišel do konca. Pravega časa za počitek nisem imel, toda dosežki mi dajejo motivacijo za delo. Proti Rogerju lahko le stoodstoten upaš na uspeh," je poudaril del Potro, ki je imel nekaj priložnosti, da bi dvoboj obrnil v drugo smer.

Pouille edini letos slavil na treh podlagah

Lucas Pouille je na turnirju na Dunaju v finalu po 71 minutah premagal rojaka Jo-Wilfrieda Tsongaja s 6:1 in 6:4 in osvojil tretji turnir v sezoni, edini pa ima naslove na treh podlagah. Pred tem je 23-letni Francoz v Budimpešti zmagal na pesku in Stuttgartu na travi. Tsongaja, ki bo njegov soigralec v finalu Davisovega pokala proti Belgiji, je v tretjem medsebojnem obračunu premagal prvič, se mu oddolžil za poraz v finalu Marseilla, osvojil pa je svoj četrti turnir v karieri.

"Presenečen sem nad svojo igro in tudi gladko zmago v finalu. Tsongaja, velikega borca, premagati v dveh nizih, brez "tie-breaka", ni lahka naloga. Imel sem čisto glavo, niti enkrat nisem pomislil, kaj se je dogajalo v Marseillu," je dejal Pouille, ki je rojaku odvzel tri začetne udarce, ubranil pa obe žogi za brejk.

Tsonga, 15. igralec sveta, je v finalu Dunaja nastopil tretjič. Leta 2011 je premagal del Potra, lani pa izgubil proti Andyju Murrayju.

BASEL, finale

(2.100.000 evrov, trda podlaga)

FEDERER (ŠVI/1) - DEL POTRO (ARG/4)

6:7 (5), 6:4, 6:3

DUNAJ, finale

(2.600.000 evrov, trda podlaga)

POUILLE (FRA) - TSONGA (FRA)

6:1, 6:4

