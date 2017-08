Federer prestal še drugi triler v petih nizih

Rublev gladko odpravil Dimitrova

31. avgust 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 00:29

New York - MMC RTV SLO

Roger Federer se je še drugič zapored izvlekel v petih nizih na Odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V 2. krogu je izločil Mihaila Južnija s 6:1, 6:7, 4:6, 6:4 in 6:2.

36-letni Švicar se je zelo slabo gibal v drugem in tretjem nizu, težave s hrbtom še niso preteklost. Južni, ki je v sredo ugnal Blaža Kavčiča, je bil že v odličnem položaju. V četrtem nizu se je Federer zbral, Rusa pa so na začetku odločilnega niza izdali še krči in ostaja brez zmage nad legendarnim Švicarjem. Izgubil je vseh 17 medsebojnih obračunov.

Preobrat na koncu drugega niza

19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je začel udarno. Osvojil je uvodnih pet iger in Južni je bil komaj preprečil "kravato". Prvi niz je trajal le 26 minut. Na začetku drugega niza je Federer izgubil servis, a je nato nanizal štiri igre zapored in povedel s 4:2. Pri vodstvu s 5:4 je serviral za vodstvo z 2:0, vendar je Južni z brejkom izsilil podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:3.

Utrujeni Južni popustil

V tretjem nizu je petkratni zmagovalec US Opna izgubil servis v peti igri in Južni je prednost zadržal do konca. Pri zaostanku z 1:4 v četrtem nizu je Rus poklical fizioterapevta, izgledal je zelo utrujen. Uspel je celo znižati na 5:4, a je takoj zatem znova oddal začetni udarec. V odločilnem nizu je imel težave s krči in Federer je osvojil zadnje štiri igre.

Dvoboj na stadionu Arthurja Asha je trajal tri ure in sedem minut. Federer je prvič v bogati karieri v uvodnih dveh krogih na turnirjih velike četverice igral pet nizov. V ponedeljek je v nočnem trilerju izločil 19-letnega Američana Francesa Tiafoeja.

Statistika Federer Južni

Prvi servis (%) 62 62 Asi 12 5 Dvojne napake 2 8 Neizsiljene napake 68 55 Winnerji 63 27 Osvojene točke 174 143 Osv. točke na mreži 39/48 16/30 Priložnosti za brejk 8/16 4/8



Federer: Priprave na ta turnir niso bile dobre

"Nisem navajen na taka nihanja na začetku turnirjev za grand slam. Priprave na ta turnir niso bile dobre, saj sem imel bolečine v hrbtu. Zdaj je to preteklost in mislil sem, da mi bo šlo bolje. Nimam nobenega izgovora. Vem, da nisem še nikoli izgubil z Južnim, a to ni bilo odločilno. Oba sva imela težave, Južni je imel krče," je pojasnil Federer, ki se bo v 3. krogu srečal s Špancem Felicianom Lopezom.

Rublev gladko odpravil Dimitrova

Za presenečenje je poskrbel zmagovalec turnirja v Umagu Andrej Rublev, ki je na stadionu Louisa Armstronga odpravil Grigorja Dimitrova s 7:5, 7:6 in 6:3. Bolgar, ki je pred dvema tednoma osvojil masters v Cincinnatiju, je kar štirikrat izgubil servis.

"Že od začetka sem se zavedal, da moram močno udarjati, v taktičnem boju nimam možnosti. Skušal sem narekovati močan ritem od začetka. Uspelo mi je, občutek je neverjeten. Zavedal sem se, da je Grigor eden izmed favoritov za zmago, a nisem čutil pritiska," je bil nasmejan Rublev.

Pliškova po hudem boju v 3. krog

Karolina Pliškova je imela na osrednjem stadionu ogromno dela. Američanko Nicole Gibbs je premagala z 2:6, 6:3 in 6:4. V odločilnem nizu je Čehinji ključni odvzem servisa uspel v sedmi igri.

Elina Svitolina je premagala Jevgenijo Rodino s 6:4 in 6:4 na uvodnem dvoboju četrtega dne na stadionu Arthurja Asha. Zmagovalka letošnjega Roland Garrosa Jelena Ostapenko je ugnala Sorano Cirsteo s 6:4 in 6:4.

V nočnem sporedu, ki se bo začel ob 1.00 po slovenskem času, se bosta najprej srečali Američanka CoCo Vandeweghe in Tunizijka Ons Jabeur. Sledil bo obračun prvega nosilca Rafaela Nadala in Japonca Tara Daniela.

2. krog (M), zgornji del tabele:

(18.162.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - DANIEL (JAP)



SUGITA (JAP) - MAYER (ARG)

TROICKI (SRB) - TRAVAGLIA (ITA)

7:6 (6), 7:5, 6:0

DOLGOPOLOV (UKR) - BERDYCH (ČEŠ/15)

3:6, 6:1, 7:6 (5), 6:2

GOFFIN (BEL/9) - PELLA (ARG)

MONFILS (FRA/18) - YOUNG (ZDA)

6:3, 6:7 (3), 6:4, 2:6, 7:5

DŽUMHUR (BiH) - STEBE (NEM)

4:6, 6:4, 6:0, 6:1

RUBLEV (RUS) - DIMITROV (BLG/7)

7:5, 7:6 (3), 6:3





FEDERER (ŠVI/3) - JUŽNI (RUS)

6:1, 6:7 (3), 4:6, 6:4, 6:2

LOPEZ (ŠPA/31) - VERDASCO (ŠPA)

6:3, 6:2, 3:6, 6:1

KOHLSCHREIBER (NEM/33) - GIRALDO (KOL)

6:2, 6:1, 3:0, b.b.

MILLMAN (AVS) - JAZIRI (TUN)

6:1, 7:6 (1), 6:1

BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - BROWN (NEM)

6:1, 6:3, 7:6 (3)

DEL POTRO (ARG/24) - MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA)

6:2, 6:3, 7:6 (3)

MANNARINO (FRA/30) - FRATANGELO (ZDA)

6:3, 6:7 (4), 6:1, 6:2

THIEM (AVT/6) - FRITZ (ZDA)

6:4, 6:4, 4:6, 7:5



2. krog (Ž), zgornji del tabele:

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - GIBBS (ZDA)

2:6, 6:3, 6:4

ŽANG (KIT/27) - OZAKI (JAP)

6:0, 6:3

BRADY (ZDA) - STRYCOVA (ČEŠ/23)

6:1, 6:1

NICULESCU (ROM) - BOGDAN (ROM)

6:2, 3:6, 6:3

RADWANSKA (POL/10) - PUTINCEVA (KAZ)

VANDEWEGHE (ZDA/20) - JABEUR (TUN)



ŠAFAROVA (ČEŠ) - HIBINO (JAP)



KUZNECOVA (RUS/8) - NARA (JAP)



SVITOLINA (UKR/4) - RODINA (RUS)

6:4, 6:4

ROGERS (ZDA) - GAVRILOVA (AVS/25)

7:6 (6), 4:6, 7:6 (5)

VESNINA (RUS/17) - FLIPKENS (BEL)

KEYS (ZDA/15) - MARIA (NEM)



OSTAPENKO (LAT/12) - CIRSTEA (ROM)

6:4, 6:4

KASATKINA (RUS) - McHALE (ZDA)

7:5, 6:3

KANEPI (EST) - WICKMAYER (BEL)

6:4, 6:2

OSAKA (JAP) - ALLERTOVA (ČEŠ)

6:3, 4:6, 7:5

A. G.