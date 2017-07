Federer prevzel Samprasu še dva rekorda

454. del rubrike Športni SOS

18. julij 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Roger Federer je osvojil rekordnih 19 turnirjev za grand slam, v finalih je igral proti kar 13 tenisačem, kar je prav tako največ v zgodovini teniške igre.

Na portalu Športni SOS po koncu teniškega turnirja v Wimbledonu se še vedno oziramo proti najprestižnejšemu turnirju. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj. Ob bližini tisočega vprašanja vas vabimo, da pošiljate vprašanja v zvezi s to številko.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



993. Kateri teniški igralec je imel v finalih turnirjev za grand slam največ različnih nasprotnikov?

Bojan Cankar

V moški konkurenci je to Roger Federer, ki je v nedeljo v Wimbledonu igral v svojem 29. finalu na turnirjih velike četverice. Hrvat Marin Čilić je bil njegov 13. različni nasprotnik. Švicar si je do nedelje s Petom Samprasom delil dva rekroda – največ zmag v Wimbledonu in največ različnih igralcev v finalih. Zdaj je sam rekorder v obeh statistikah. V spodnji tabeli so vsi Federerjevi tekmeci na zadnji oviri na turnirjih za grand slamih.

Tekmeci Število dvobojev Rafael Nadal 9 Andy Roddick 4 Novak Đoković 4 Andy Murray 3 Andre Agassi 1 Fernando Gonzalez 1 Juan Martin del Potro 1 Lleyton Hewitt 1 Marat Safin 1 Marcos Baghdatis 1 Marin Čilić 1 Mark Philippoussis 1 Robin Söderling 1 SKUPAJ 29



V spodnji tabeli so vsi igralci, ki so v finalih turnirjev za grand slam igrali z vsaj desetimi različnimi teniškimi igralci.

Igralec Finali Tekmeci Roger Federer 29 13 Pete Sampras 18 12 Andre Agassi 15 11 Ken Rosewall 16 11 John Newcombe 10 10



Opomba: V stolpcu finali je število vseh finalov, v katerih so teniški igralci nastopali, v stolpcu tekmeci pa je število različnih tekmecev, proti katerim so igrali v finalu.

Med ženskami ta primat pripada Sereni Williams, ki je v finalih igrala proti 15 igralkam.

Tekmeci Število dvobojev Venus Williams 9 Marija Šarapova 4 Angelique Kerber 2 Garbine Muguruza 2 Viktorija Azarenka 2 Agnieszka Radwanska 1 Caroline Wozniacki 1 Dinara Safina 1 Jelena Janković 1 Justine Henin 1 Lindsay Davenport 1 Lucie Šafarova 1 Martina Hingis 1 Samantha Stosur 1 Vera Zvonjarova 1 SKUPAJ 29



Na koncu ponujamo še pregled vseh igralk, ki so v finalih imele vsaj deset različnih nasprotnic.

Igralec Finali Tekmeci Serena Williams 29 15 Chris Evert 34 13 Margaret Court 29 12 Martina Navratilova 32 11 Steffi Graf 31 11 Helen Wills 22 10 Martina Hingis 12 10



994. V polfinalu Wimbledona sta igrali Venus Williams in Jelena Ostapenko, med njima je kar 17 let razlike. Ali je to najvišja starostna razlika naturnirjih za grand slam?

Uporabnik Mojega spleta SKing

Ne, to ni največja razlika na turnirjih velike četverice. V odprti dobi je bil tovrstni rekord dosežen v New Yorku 1970. Takrat sta se v prvem krogu pomerila Ekvadorec Pancho Segura in Atet Vijono iz Indonezije. Južnoameričan je takrat štel 49 let in 2 meseca, od svojega nasprotnika je bil starejši za skoraj tri desetletja, natančno za 29 let, 8 mesecev in 19 dni. Čeprav je bil Ekvadorec blizu Abrahama, je vseeno slavil v treh nizih. V drugem krogu pa je v petih nizih izgubil proti Titu Vazquezu, 27 let mlajši igralec je odločilni niz dobil s 6:4.

Slavko Jerič