Federer prvič na istem grand slamu trikrat dobil peti niz

414. del rubrike Športni SOS

31. januar 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Roger Federer je moral na poti do zgodovinske 18. zmage na turnirjih za grand slam kar trikrat za zmago garati pet nizov, kar mu je uspelo sploh prvič v bogati karieri.

Med teniškimi sladokusci še vedno odmeva zmaga Rogerja Federerja na uvodnem grand slamu sezone v Melbournu. Tokratni Športni SOS je tako v znamenju tega dogodka.

902. Ali sta v finalu že kdaj igrala tenisača, ki sta na poti do finala morala igrati po dva dvoboja, ki sta trajala pet nizov? Federer je na ta način premagal Nišikorija in Wawrinko, Nadal pa Zvereva in Dimitrova.

Ben Rothenberg

To je bil šele šesti tovrstni primer v odprti teniški dobi. Prvi se je zgodil na samem začetku, ko je tenis odprl vrata profesionalcem v letu 1968 v Hamburgu (sploh edini turnir, ki ni serije grand slam), zadnji pa prejšnji teden v Melbournu.

1. Hamburg 1968

Zmagovalec turnirja: John Newcombe

4. krog: Mal Anderson 4:6, 4:6, 8:6, 6:4, 6:1

Četrtfinale: Marty Riessen 3:6, 4:6, 6:4, 6:0, 6:1

Finalist: Cliff Drysdale

4. krog: Mark Cox 6:4, 6:4, 1:6, 4:6, 6:1

Polfinale: Wilhelm Bungert 6:4, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1

Finale: Newcombe - Drysdale 6:3, 6:2, 6:4

2. Roland Garros 1970

Zmagovalec turnirja: Jan Kodeš

4. krog: Ion Tiriac 4:6, 7:5, 4:6, 6:2, 6:2

Polfinale: Georges Goven 2:6, 6:2, 5:7, 6:2, 6:3

Finalist: Željko Franulović

2. krog: Wieslaw Gasiorek 6:1, 6:2, 4:6, 6:8, 9:7

Četrtfinale: Arthur Ashe 6:3, 3:6, 10:8, 4:6, 6:3

Polfinale: Cliff Richey 6:4, 4:6, 1:6, 7:5, 7:5

Finale: Kodeš - Franulović 6:2, 6:4, 6:0

3. Roland Garros 1988

Zmagovalec turnirja: Mats Wilander

3. krog: Boba Živojinović 6:2, 6:7, 3:6, 6:3, 7:5

Polfinale: Andre Agassi 4:6, 6:2, 7:5, 5:7, 6:0

Finalist: Henri Leconte

1. krog: Simon Youl 6:3, 4:6, 6:7, 6:4, 6:3

2. krog: Bruno Orešar 6:1, 6:0, 6:7, 1:6, 6:2

4. krog: Boris Becker 6:7, 6:3, 6:1, 5:7, 6:4

Finale: Wilander - Leconte 7:5, 6:2, 6:1

4. New York 1992

Zmagovalec turnirja: Stefan Edberg

4. krog: Richard Krajicek 6:4, 6:7, 6:3, 3:6, 6:4

Četrtfinale: Ivan Lendl 6:3, 6:3, 3:6, 5:7, 7:6

Polfinale: Michael Chang 6:7, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4

Finalist: Pete Sampras

3. krog: Todd Martin 7:6, 2:6, 4:6, 7:5, 6:4

4. krog: Guy Forget 6:3, 1:6, 1:6, 6:4, 6:3

Finale: Edberg - Sampras 3:6, 6:4, 7:6, 6:2

5. Melbourne 1997

Zmagovalec turnirja: Pete Sampras

4. krog: Dominik Hrbaty 6:7, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4

Četrtfinale: Albert Costa 6:3, 6:7, 6:1, 3:6, 6:2

Finalist: Carlos Moya

1. krog: Boris Becker 5:7, 7:6, 2:6, 6:1, 6:4

4. krog: Jonas Björkman 6:3, 1:6, 3:6, 6:2, 6:4

Finale: Sampras - Moya 6:2, 6:3, 6:3

6. Melborune 2017

Zmagovalec turnirja: Roger Federer

4. krog: Kei Nišikori 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3

Polfinale: Stan Wawrinka 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

Finalist: Rafael Nadal

3. krog: Alexander Zverev 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:2

Polfinale: Grigor Dimitrov 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4

Finale: Federer - Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

903. Ali se je že kdaj zgodilo, da bi Roger Federer na enem turnirju dobil tri dvoboje po petih nizih?

Rok Trdan

Ne, Roger Federer ke prvič na enem turnirju dobil tri dvoboje po petih nizih (tik nad tem vprašanjem je seznam in izid vseh treh dvobojev).

904. Kolikokrat so je na grand slamih tako v obeh polfinalih kot finalu igralo 5 nizov? Torej, da so se vsi zadnji trije dvoboji končali v odločilnem 5. nizu, tako kot zdaj na OP Avstralije?

Andrej Iskra

To se je zgodilo šele četrtič v odprti dobi. Prejšnji trije primeri pa so:

1. New York 1980, polfinale:

McEnroe - Connors 6:4, 5:7, 0:6, 6:3, 7:6

Borg - Kriek 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:1

Finale:

McEnore - Borg 7:6, 6:1, 6:7, 5:7, 6:4

2. Melbourne 1988, polfinale:

Wilander - Edberg 6:0, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1

Cash - Lendl 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 6:2

Finale:

Wilander - Cash 6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6

3. Wimbledon 2001, polfinale:

Ivanišević - Henman 7:5, 6:7, 0:6, 7:6, 6:3

Rafter - Agassi 2:6, 6:2, 3:6, 6:2, 8:6

Finale:

Ivanišević - Rafter 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7

Slavko Jerič, @lavkeri